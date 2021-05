POLIŢIŞTII RUTIERI AU VERIFICAT TRANSPORTUL PUBLIC DE PERSOANE ŞI DE MARFĂ

In conformitate cu Planul de operaţiuni al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), în perioada 10 – 16 mai a.c., poliţiştii rutieri au acţionat pentru reducerea accidentelor cauzate de încălcarea normelor legale privind circulaţia pe drumurile publice de conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfă.

In cadrul acţiunii, au fost verificate 7.982 de autovehicule destinate transportului public de persoane, fiind aplicate 1.974 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 334 pentru nerespectarea regimului legal de viteză şi 3 pentru conducerea vehiculelor sub influenţa alcoolului.

Au fost constate şi sancţionate 307 de fapte de neutilizarea centurilor de siguranţă sau a dispozitivelor de retenţie, 23 de abateri constatate la funcţionarea aparatului tahograf, 11 de nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihnă, o sancţiune a fost aplicată pentru utilizarea incorectă a aparatului tahograf şi 104 pentru deficienţe tehnice.

Au mai fost aplicate 2 sancţiuni pentru depăşirea masei totale maxime autorizate a vehiculului, 119 sancţiuni pentru lipsa unor documente ale conducătorilor de vehicule, 101 sancţiuni referitoare la lipsa unor documente ale vehiculului, 15 referitoare la lipsa unor documente ale operatorilor de transport, precum şi 763 de sancţiuni pentru alte abateri de la normele rutiere.

Au fost dispuse 4 imobilizări pentru defecţiuni tehnice şi aplicate 187 de sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

De asemenea, în cadrul acţiunii, au fost verificate 14.122 de autovehicule destinate transportului public de marfă, pentru neregulile constatate fiind aplicate 5.351 de sancţiuni contravenţionale.

Dintre acestea, 1.007 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 20 pentru conducerea vehiculelor sub influenţa alcoolului, 1.054 pentru neutilizarea centurilor de siguranţă sau a dispozitivelor de retenţie, 173 pentru abateri constatate la funcţionarea aparatului tahograf, 145 pentru nere-spectarea perioadelor de conducere sau de odihnă, 78 pentru utilizarea incorectă a aparatului tahograf, 486 pentru deficienţe tehnice, 134 pentru depăşirea limitei maxime admise a greutăţii în cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată < 12,5 tone şi 87 pentru depăşirea limitei maxime admise a greutăţii în cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată > 12,5 tone.

Totodată, au mai fost aplicate 51 de sancţiuni pentru fixarea necorespunzătoare a mărfurilor, 219 pentru lipsa unor documente ale conducătorilor de vehicule, 259 pentru lipsa unor documente ale vehiculului, 59 referitoare la lipsa unor documente ale operatorilor de transport, 4 pentru nerespectarea normelor privind transportul deşeurilor periculoase şi 1.535 de sancţiuni pentru alte abateri de la normele rutiere.

Au mai fost dispuse 40 de imobilizări pentru deficienţe tehnice.