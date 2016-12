Poliţiştii dâmboviţeni au făcut captură de petarde

Share This





















Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au derulat o acţiune în zona unui centru comercial din Târgovişte, pe linia verificării legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice. În cadrul activităţii, poliţiştii au depistat două persoane care deţineau fără drept, în vederea comercializării 12.320 de petarde, trei baterii de artificii şi patru mingi de foc.

Pe numele lor, poliţiştii au întocmit un dosar penal, iar bunurile descoperite au fost indisponibilizate.

Poliţia Română desfăşoară, în perioada 15 noiembrie 2016 – 4 ianuarie 2017, acţiunea naţională „FOC DE ARTlFlCll”, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor desfăşurate de persoanele fizice şi juridice cu articole pirotehnice. De la începutul acţiunii şi până în prezent, nu s-au înregistrat răniri şi nu au fost constatate incendii sau explozii urmate de distrugerea de bunuri materiale, produse pe fondul uzului de articole pirotehnice. În perioada 15 noiembrie 2016 – 4 ianuarie 2017, din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor de poliţie Bogdan Despescu, poliţiştii acţionează la nivel naţional, pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice.

Activităţile se desfăşoară sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul l.G.P.R., cu sprijinul Direcţiei de Ordine Publică din l.G.P.R., iar poliţiştii efectuează acţiuni şi controale atât la societăţile comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice, cât şi în zona pieţelor, târgurilor sau centrelor comerciale. Pentru verificarea modului în care este respectată legislaţia în domeniu, poliţiştii cooperează cu specialişti din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă şi A.N.A.F.

Poliţia Română reaminteşte că este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine şi siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului. Nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24.00 şi 06.00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze.

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie.

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile piet-onale şi în spaţiile deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri. Totodată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.