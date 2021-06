Poliţiştii dâmboviţeni au desfăşurat controale în cadrul acţiunii „Alchool&Drugs”

Poliţiştii de la rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au acţionat, pe raza întregului judeţ, pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care conduc sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Activităţile sunt circumscrise acţiunii „Alchool&Drugs” şi vizează creşterea gradului de siguranţă din trafic, precum şi prevenirea producerii unor accidente de circulaţie. Astfel, poliţiştii au constatat 4 infracţiuni la regimul rutier, fiind întocmite dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal. De asemenea, altor 12 conducători auto le-au fost reţinute permisele de conducere pentru 90 de zile, după ce au fost surprinşi în timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice, având o alcoolemie cu o valoare sub limita de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii vor acţiona şi în zilele următoare pentru prevenirea şi combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, axându-se, în special, pe combaterea şi sancţionarea consumului de alcool şi substanţe psihoactive.

Reamintim conducătorilor auto faptul că atunci când se urcă la volan sub influenţa băuturilor alcoolice sau a alor substanţe, atât simţurile le sunt reduse, cât şi capacitatea de concentrare şi reacţie, fiind un pericol pentru ei înşişi şi pentru ceilalţi participanţi la trafic!

Tânăr, de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, efectua drifturi în parcarea unui centru comercial

Poliţiştii de la rutieră au efectuat semnal pentru oprirea unui tânăr, de 18 ani, care în timp ce conducea un autoturism, efectua drifturi în parcarea unui centru comercial.

Tânărul şi-a continuat deplasarea, fără a respecta dispoziţiile poliţiştilor, iar la un moment dat acesta a pierdut controlul autovehiculului, intrând în coliziune cu un alt autoturism parcat. Ulterior, autoturismul parcat a fost proiectat într-un alt auto, iar autoturismul condus de tânărul de 18 ani, din Voineşti, a fost proiectat într-un stâlp de susţinere a energiei electrice şi în gardul unui imobil.

în urma producerii evenimentului, nu au fost rănite persoane. De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentând o alcoolemie cu o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. în cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de art. 336, alin.1, din Codul Penal.