Poliţişti dâmboviţeni avansaţi în grad de Ziua Poliţiei

La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în prezenţa invitaţilor, a avut loc festivitatea de avansare a poliţiştilor, activitate înscrisă în calendarul acţiunilor dedicate Zilei Poliţiei Române.După intonarea imnului naţional, comisarul şef de poliţie Zepişi Danil, şeful inspectoratului, a deschis ceremonia cu o incursiune în istoria Poliţiei Române, de la prima atestare documentară şi până în prezent.Festivitatea a continuat cu acordarea gradelor profesionale pentru 143 de poliţişti avansaţi la termen.Astfel, prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne, au fost avansaţi la termen 42 de ofiţeri de poliţie, iar prin Dispoziţia Inspectorului şef 101 agenţi de poliţie.Totodată, pentru merite excepţionale în activitatea profesională, un ofiţer de poliţie a fost avansat în gradul profesional următor, înainte de îndeplinirea stagiului minim.În semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obţinute în activitatea profesională şi înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredinţate, agentul şef principal de poliţie Burlan Emanuela din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a fost felicitată de preşedintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, fiindu-i acordată Medalia Naţională „Pentru merit”, clasa a III-a cuînsemn pentru civili.De asemenea, pentru activitatea derulată şi rezultatele obţinute, 157 de poliţişti şi 19 lucrători încadraţi ca personal contractual au primit diplome de merit, iar 11 poliţişti au fost felicitaţi.În încheiere, şeful inspectoratului, comisarul şef de poliţie Zepişi Danii, le-a mulţumit invitaţilor pentru gândurile frumoase şi aprecierile transmise şi le-a urat tuturor poliţiştilor, în rezervă şi în serviciu, familiilor acestora, precum şi invitaţilor, mulţi ani în domnia legilor şi existenţă sănătoasă, frumoasă şi bogată.

MESAJUL ŞEFULUI INSPECTORATULUI DE

POLIŢIE JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, COMISAR ŞEF DE POLIŢIE dr. ZEPIŞI DANIL,

CU PRILEJUL ZILEI

POLIŢIEI ROMÂNE

Anul acesta, pe 25 martie, sub semnul Bunei Vestiri, Poliţia Română îşi îmbogăţeşte trecutul cu încă un an, sărbătorind 195 de ani de atestare documentară.

Primele atestări referitoare la Poliţia Română datează din vremea lui Neagoe Basarab şi a lui Mihai Viteazu (crearea instituţiei agiei) şi continuă cu domnia lui Mihai Suţu (organizarea pazei Capitalei, emiterea primelor acte de identitate şi reglementarea portului armelor).

În anul 1806, organele de pază şi ordine din Capitală primesc denumirea generică de POLIŢIE.

În 1821, Tudor Vladimirescu acorda scutiri de taxe şi impozite celor însărcinaţi să menţină ordinea publică şi să apere proprietatea cetăţenilor, iar în 1831, prin Regulamentele organice, atribuţiile poliţiei sunt extinse.

În timpul Revoluţiei de la 1848 are loc reorganizarea poliţiei, prin apariţia instituţiei şefului Poliţiei Capitalei căruia i se subordonează Guardia municipală.

La 9 iunie 1850, domnitorul Ghica Vodă emite „Cronica poliţienească” prin care, în cele 158 de articole, erau reglementate sarcinile „înaltei poliţii” şi „obişnuitei poliţii”, ceea ce a constituit momentul creării primei structuri centrale cu atribuţii în organizarea şi coordonarea activităţilor poliţieneşti.

Începând cu Legea de organizare a poliţiei a lui Alexandru Ioan Cuza (4 noiembrie 1860), urmată de Legea lui Vasile Lascăr (1 aprilie 1903) şi de Legea pentru organizarea poliţiei generale a statului (8 iulie 1929), competenţele organelor de poliţie sunt extinse, iar raporturile cu celelalte structuri ale statului devin mult mai bine reglementate. În anul 1949, a luat fiinţă Miliţia, iar în 1989, prin Decretul-Lege nr. 2 din 27 decembrie se reînfiinţează Poliţia Română ale cărei competenţe vor fi reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26 din 1994 şi prin Legea 218 din 2002.

Dragi colegi,

În prag de aniversare, vă adresez felicitări pentru efortul continuu şi susţinut, plin de profesionalism şi abnegatie, depus pentru asigurarea şi garantarea unui climat propice convieţuirii în deplină siguranţă în societate.

Indiferent de structurile din care faceţi parte, aţi dat dovadă de responsabilitate şi seriozitate în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, în prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în respectarea ordinii şi liniştii publice.

Zilnic, 24 de ore din 24 de ore, v-aţi aflat în slujba cetăţenilor şi aţi lucrat în interesul şi sprijinul lor, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Îndeplinirea sarcinilor de serviciu cu conştiinciozitate şi rigurozitate a determinat o scădere a infracţionalităţii.

Începând cu anul 2012, fenomenul infracţional cunoaşte un trend descendent.

Astfel, infracţiunile sesizate scad cu 19,7 %, cele stradale sesizate cu 49,8%, iar accidentele de circulaţie cu

23,4%.

Vă felicit pentru activitatea desfăşurată şi vă doresc succes, sănătate şi putere de muncă pentru a putea răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţie.

Totodată, adresez mulţumiri familiilor dumneavoastră care vă sprijină şi vă susţin necondiţionat.

În numele conducerii inspectoratului, vă asigur de întreaga consideraţie, oferindu-vă sprijinul necondiţionat în toate activităţile şi misiunile dumneavoastră.

La mulţi ani, Poliţiei Române! La mulţi ani, poliţiştilor din Dâmboviţa!