Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, şi vicepreşedintele CJD, Claudia Gilia, au participat la conferinţa organizată de Universitatea Valahia din Târgovişte (UVT), ce a avut ca temă „Politica moştenirii culturale – o cale spre construcţia unei societăţi durabile: exemplul Suediei”. Evenimentul s-a desfăşurat la Centrul Internaţional de Conferinţe al UVT, fiind organizat în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice. Invitatul special la acest eveniment a fost istoricul şi arheologul Sergiu Musteaţă, profesor la Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a precizat că tema conferinţei este una deosebit de interesantă şi care vine să reconfirme faptul că patrimoniul cultural reprezintă fundamentul şi cartea de vizită a oricărui popor.

„Faptul că astăzi ne este prezentată politica moştenirii culturale a unei ţări ca Suedia – de altfel, primul stat din lume care a aprobat, la sfârşitul lunii mai a acestui an, o politică de o asemenea natură, ne aduce în atenţie rolul pe care îl are patrimoniul cultural în construcţia unei societăţi incluzive şi durabile.

Consider că moştenirea culturală ocupă o parte importantă în proiectele noastre, pe care administraţiile locale le implementează pentru ca societatea viitoare să cunoască şi să fie mandră de patrimoniul primit de la generaţiile care o vor fi precedat. O astfel de dezbatere vine să pună în lumină atât rolul specialiştilor în domeniul cultural, cât şi rolul studiilor de patrimoniu, care indică progresele conceptuale şi metodologice realizate de mediul academic.

De foarte multe ori, când vine vorba despre patrimoniu, mulţi nu ne gândim decât la artefacte cu valoare artistică sau istorică, uitând faptul că umanitatea se schimbă permanent şi că nu putem pretinde comunităţilor să continue să existe şi să se comporte în tipare străvechi, respingând orice amprentă a modernităţii.

Patrimoniul cultural nu trebuie văzut numai ca o resursă materială pentru dezvoltarea regiunilor, el trebuie preţuit mai ales ca moştenire culturală, menită să păstreze nealterată valoarea originii noastre.

Vă mulţumesc, încă o dată, pentru invitaţie şi vă asigur de întreaga mea preţuire pentru modul exemplar în care vă desfăşuraţi activitatea! Vă urez ca evenimentul de astăzi să încununeze cu succes acţiunile pe care urmează să le desfăşuraţi în sprijinul culturii şi educaţiei!”

La conferinţă au mai participat: prof. univ. dr. Silviu Miloiu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Studii Baltice şi Nordice, prof. univ. dr. Mircea Anghelinu, oameni de cultură şi reprezentanţi ai mediului academic.