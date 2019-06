Poliţia Rutieră face recomandări anti-caniculă

Share This





















In contextul temperaturilor ridicate prognozate pentru aceste zile, poliţiştii le recomandă cetăţenilor să se protejeze de soare şi să consume multe lichide.

De asemenea, aveţi grijă ca cei mai sensibili membri ai familiei dumneavoastră (copii, bunici şi persoane bolnave) să nu se expună la soarele amiezii şi să poarte îmbrăcăminte adecvată.

Dacă plecaţi la drum, luaţi în considerare următoarele sfaturi ale poliţiştilor:

Înainte de a porni la drum, efectuaţi o verificare tehnică elementară a stării autovehiculului.

Asiguraţi-vă că sistemele de climatizare, iluminare şi frânare funcţionează eficient.

Asiguraţi-vă că presiunea din pneuri este cea indicată. Ţineţi cont de faptul că, la temperaturi ridicate, pe distanţe mai lungi şi viteze mari, creşte considerabil riscul ca pneul să explodeze.

Dacă intenţionaţi să parcurgeţi distanţe mai mari, luaţi în considerare plecarea dis-de-dimineaţă sau seara, când disconfortul termic este mai redus.

Sub nicio formă nu lăsaţi copiii sau animalele de companie în autovehicul când lipsiţi din acesta.

Folosiţi parasolare pe geamurile laterale din spate, îndeosebi pentru protecţia copiilor. Aveţi în vedere faptul că partea din spate a habitaclului are întotdeauna o temperatură mai mare decât partea din faţă. Astfel, asiguraţi-vă că sistemul de climatizare este fixat corect şi util pentru toţi ocupanţii maşinii.

Dacă pe parcursul călătoriei, simţiţi/vedeţi fum ieşind de sub capota maşinii, trageţi pe dreapta într-un loc sigur, opriţi motorul, coborâţi, scoateţi din maşină toţi pasagerii şi îndepărtaţi-vă de autoturism. Nu încercaţi să deschideţi imediat capota întrucât riscul de aprindere este foarte ridicat. Apelaţi obligatoriu la un service specializat. În cazul în care sunt persoane rănite, apelaţi 112.

Asiguraţi-vă că din autovehicul nu vă lipseşte un kit de urgenţă format cel puţin din: suficiente lichide, hrană neperisabilă, cabluri de curent, cabluri de tractare, lanternă funcţională, trusă medicală.

În ceea ce priveşte pietonii, le reamintim că temperaturile ridicate accentuează considerabil oboseala conducătorilor auto, astfel încât recomandarea principală este aceea de a se asigura foarte bine înainte de a se angaja în traversarea părţii carosabile. Nu traversaţi până când şoferii nu opresc pentru a vă acorda prioritate! Evitaţi, pe cât posibil, plimbările şi mersul la cumpărături în orele de caniculă.

Purtaţi pălării de soare şi haine lejere, din fibre naturale, de culori deschise.

În cazul în care observaţi persoane căzute pe stradă, apelaţi de îndată numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.