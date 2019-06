Podul peste râul Slănic, din localitatea Gura Ocniţei, a fost inaugurat

Share This





















O nouă investiţie cu finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II, a fost finalizată şi dată în folosinţă. Este vorba despre podul peste râul Slănic, lateral DJ 720 C, km 4 + 300.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a participat în localitatea Gura Ocniţei, la evenimentul de inaugurare a podului peste râul Slănic, lateral DJ 720 C, km 4 + 300, din satul Ochiuri. Obiectivul de investiţii are o valoare de 1.073.432,52 lei şi a fost finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II.

Au mai fost prezenţi: primarul comunei Gura Ocniţei, Sorin Vasile loniţă, viceprimarul Gătej Constantin, şeful Secţiei Drumuri Naţionale Târgovişte, Ilarie Ceparu, primarul localităţii Răzvad, Emanuel Spătaru, consilieri locali, reprezentanţi ai constructorului.

Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a făcut următoarele precizări: „Trebuie să fim conştienţi cu toţii că, până la a ajunge la inaugurarea unui astfel de obiectiv, este o muncă titanică, desfăşurată de către angajaţii primăriei şi, după aceea, de cei care au pus în practică acest obiectiv. (…) Acţiuni ca aceasta de astăzi se întâmplă în fiecare localitate din judeţ. În prezent, avem 276 de obiective în Judeţul Dâmboviţa, aflate în diferite faze de execuţie, prin PNDL: sunt 747 milioane lei alocate judeţului Dâmboviţa, în cadrul acestui program, adică aproximativ 167 milioane Euro. Pe lângă aceste proiecte, prin PNDL, avem un program ambiţios -Programul Operaţional Infrastructură Mare, pentru dezvoltarea reţelelor de apă şi canalizare, în 52 de localităţi, fiind prinsă şi localitatea dumneavoastră, cu suma de aproximativ 8 milioane Euro. Aceste lucruri se vor întâmpla din a doua parte a anului acesta. În două săptămâni, trebuie predate toate documentele, astfel încât să putem ajunge în etapa de licitaţie pentru obiectivele respective. Se întâmplă lucruri bune în judeţul nostru, aşa cum probabil aţi observat din comunicarea publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Am început – şi se lucrează într-un ritm destul de bun – la centrul comercial al Municipiului Târgovişte. Vom avea un mall, pe care sperăm să-l inaugurăm anul viitor, în lunile aprilie – mai. (.) Aşteptăm şi începerea lucrărilor la drumul Bâldana -Târgovişte, pentru că cei de la Arctic au început să producă primele echipamente. Este doar prima etapă de dezvoltare din cele trei prevăzute. Dacă, până acum câţiva ani, aveam o problemă cu locurile de muncă, acum avem o problemă că nu găsim forţă de muncă pentru locurile de muncă create. În ceea ce priveşte zona de nord a judeţului, vom avea o dezvoltare explozivă deoarece am declarat zona staţiune turistică de interes naţional, existând un interes pentru investiţii în zonă, iar Consiliul Judeţean are mai multe proiecte.

Vă felicit, domnule primar, pentru consecvenţa de care daţi dovadă în implementarea acestor obiective! Fără muncă, fără implicare, aceste proiecte nu se vor putea realiza niciodată. Trebuie să fim cu toţii conştienţi că Judeţul Dâmboviţa şi, implicit, localitatea dumneavoastră au o şansă la dezvoltare.”