Pluguşorul călare, tradiţie păstrată cu sfinţenie din generaţie în generaţie la Gura Şuţii

În prima zi din an, flăcăii din comuna dâmboviţeană Gura Şuţii pleacă cu pluguşorul, însă nu în cete pe jos aşa cum se întâmplă mai peste tot, ci călare. Obiceiul este unul străvechi spun bătrânii satului şi aduce belsug în gospodăriile care primesc călăreţii.

Pluguşorul călare de la Gura Şuţii este unic,iar oamenii locului,tineri neînsuraţi pleacă dis de dimineaţă călare şi nu se opresc până nu colindă toate gospodăriile, vestind venirea noului an. Flăcăii călare se strâng prima dată la Primărie şi îl colindă pe primul gospodar al localităţii, primarul Constantin Dinu. Sătenii mai în vârstă spun că acest obicei s-a pomenit din bătrâni, iar ei din tinereţe se ştiu a colinda călare.

Colindatorii sunt întâmpinaţi de gazde cu mare bucurie, iar vestirea noului an de către urătorii călare este obligatorie în prima zi a anului la Gura Şuţii, altfel există convingerea ca vor fi urmăriţi de ghinion în următoarele 365 de zile. Nu au fost incidente,a fost bucurie mare, iar bătrânii satului, primarul Constantin Dinu şi colindătorii pe cai au convingerea că din generaţie în generaţie obiceiul din 1 ianuarie se va păstra cu sfinţenie la Gura Şuţii.