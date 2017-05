Ploile torenţiale au făcut prăpăd în Răzvad. Autorităţile locale sunt în teren şi remediază pagubele

Share This





















Furia naturii a lovit crunt comuna dâmboviţeană Răzvad însă autorităţile locale s-au mobilizat rapid şi au venit în sprijinul localnicilor afectaţi. Peste 20 de gospodării din satele Răzvadul de Sus şi Răzvadul de Jos şi câteva drumuri comunale pietruite au fost afectate, duminică seară, de o ploaie torenţială în urma căreia apa a intrat în beciuri şi curţi iar pietrişul a fost luat de puhoaile de apă. Imediat autorităţile locale de la Răzvad sub directa coordonare a edilului Emanuel Spătaru împreună cu pompierii dâmboviţeni, au intervenit prompt la operaţiunile de evacuare a apei din gospodăriile cetăţenilor: „În urma fenomenelor meteo periculoase de duminică seară, caracterizate de ploi torenţiale au fost inundate de torenţi peste 22 de gospodărişi drumurile pietruite din localitate au fost afectate. Imediat ne-am mobilizat şi am demarat operaţiunile de evacuare a apei, cu ajutorul motopompelor, din beciuri şi curţi. Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul pompierilor dâmboviţeni, a Serviciului Voluntar de la Gura Ocniţei şi cu Serviciul Voluntar de la Răzvad”, a afirmat edilul Emanuel Spătaru.

Viitura a decopertat drumurile pietruite din comuna Răzvad

Ca urmare a ploii torenţiale, mai multe tronsoane de drum pietruit din comuna Răzvad au fost grav afectate. Luni de dimineaţă, imediat autorităţile din comuna Răzvad au scos utilajele din dotare pentru a remedia starea drumurilor afectate de viitură:” Distrugerile au fost însemnate, nu doar în ceea ce priveşte gospodăriile oamenilor, ci şi în ceea ce priveşte infrastructura locală. Mă refer aici la drumurile pietruite dar imediat am demarat lucrările de reabilitare. Oamenii care au avut de suferit din cauza inundaţiilor au avut unde să stea, deoarece casele nu au fost inundate decât curţile şi anexele gospodăreşti. Nu am avut cazuri în care să fim nevoiţi să adăpostim cetăţenii în alte locuri”, a spus primarul comunei, Emanuel Spătaru.

Apa s-ar scurge, dacă ar avea pe unde

Istoria ne-a arătat că omul este prea mic să facă faţă naturii, dar ce ne facem când omul pare că stârneşte natura să se ridice împotriva sa? Chiar dacă , lunar autorităţile locale din Răzvad şi mai mulţi locuitori ai comunei, beneficiarii venitului minim garantat desfundă şanţurile din localitate şi strâng gunoaiele aruncate la întâmplare de unii cetăţeni, pe raza comunei Răzvad din cauza unor cetăţeni iresponsabili, la nivelul şanţurilor şi rigolelor de scurgere sunt mari probleme.Primăria Răzvad face în continuare apel la populaţie să-şi cureţe şanţurile şi rigolele de scurgere a apei din dreptul proprietăţilor, cu atât mai mult, cu cât meteorologii ne anunţă că ploile îşi vor face simiţită prezenţa şi în următoarele 48 de ore.