PLECAREA LUI POPA ÎN COREEA DE SUD E REZOLVATĂ

Daniel Popa (27 de ani) pleacă de la Chindia Târgoviște în Coreea de Sud și va evolua pentru Daejon Citizen, din liga a 2-a. Daniel Popa a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Emil Săndoi în actualul sezon, iar evoluțiile atacantului le-au atras atenția coreenilor.

Chindia Târgoviște încasează 100.000 de euro după transferul lui Popa în Coreea de Sud. Daejon Citizen a plătit această sumă pentru a-i activa clauza de reziliere atacantului, iar acesta din urmă va semna un contract pe două sezoane cu noua echipă.

În momentul de față, Daniel Popa a început demersurile pentru obținerea vizei către Coreea. Cel mai probabil, fotbalistul nu va evolua în meciul Chindiei Târgoviște, anunţă GSP.ro. Jocul este programat vineri, 25 februarie, de la 20.30, în compania Universității Craiova. Duelul poate fi urmărit pe Digi Sport 1.

În vara anului trecut, Daniel Popa intrase pe radarul unui club din Tanzania. Deși presa sud-africană anunța că Simba SC este foarte aproape să pună mâna pe atacantul român, mutarea a picat în cele din urmă, asta deoarece Popa era sub contract cu Chindia.

„A fost o ofertă înainte de a semna cu Chindia. Acum o săptămâna și ceva am fost sunat de cineva care m-a întrebat dacă sunt liber de contract. Am spus că am clauză de reziliere și atâta tot.

Mai departe nu știu, pe mine nu m-au mai contactat, din ce am înțeles nici clubul. Eu sunt jucătorul Chindiei și îmi fac treaba aici”, spunea Daniel Popa, după meciul cu U Craiova 1948, scor 0-0.