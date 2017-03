Planul Urbanistic Zonal Padina – Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, în dezbatere finală

Share This





















Sala Unirii a CJ Dâmboviţa a fost gazda dezbaterii finale asupra documentaţiei de urbanism „Actualizare, Reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina – Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent”.Dezbaterea sa desfăşurat în prezenţa preşedintelui CJ, Alexandru Oprea, a vicepreşedinţilor CJ, Claudia Gilia şi Alin Manole şi a arhitectului şef al judeţului, Iulian Vişanu, şi a avut ca scop revizuirea planului urbanistic aprobat în vederea studierii posibilităţii amplasării unor structuri turistice diversificate corelate cu amplasamentul sitului într-o zonă natural protejată. Încă de la început preşedintele CJ, Alexandru Oprea a ţinut să precizeze că a făcut demersurile necesare la ministerul Turismului pentru ca zona Moroeni – Padina – Peştera să fie declarată staţiune turistică. Preşedintele Alexandru Oprea a punctat totodată şi care sunt intenţiile de viitor. „CJ Dâmboviţa este interesat în ceea ce priveşte dezvoltarea acestei zone. Am scris Ministerului Turismului care este o instituţie nou înfiinţată, legat de tot ceea ce avem acolo, investiţiile pe care le-am făcut, fie pe fonduri europene, fie pe fonduri guvernamentale. Am solicitat sprijinul Ministerului Turismului pentru a putea declara zona Moroeni-Padina -Peştera ca zonă turistică. În urma discuţiilor purtate cu Ministerul turismului ne calificăm, cu câteva adăugiri pe care trebuie să le facem, la staţiune turistică de interes local şi cred că este un prim pas… Un al doilea pas pe care l-am făcut prin intermediu ADI Apă Dâmboviţa, am aprobat bugetarea unor studii legate de ceea ce înseamnă prospecţiuni, analiză, parte de exproprieri pentru a asigura alimentarea cu apă şi a face captarea izvoarelor care sunt în zonă şi de asemnea un studiu referitor la proiecţia reţelelor sau viitoarelor reţele de utilităţi pe această zonă.”, a declarat preşedintele CJ, Alexandru Oprea.

La eveniment au mai participat fostii parlamentarii PSD Valentin Calcan şi ionuţ Săvoiu, deputatul PSD, Oana Vlăducă, foştii arhitecţi şefi ai judeţului Dan Niţescu şi Dumitru Barbu, dar şi alţi arhitecţi dâmboviţeni care fac parte din Ordinul Arhitecţilor Dâmboviţa, reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate, dar şi proprietari de hoteluri şi pensiuni din zona montană a judeţului Dâmboviţa.