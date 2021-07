România rămâne codaşa Europei, deja fiind 17 ţări care au PNRR-urile aprobate şi care urmează să încaseze şi primii bani. Social-democraţii condamnă modul „incalificabil” în care premierul Florin Cîţu şi ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene Cristian Ghinea „îi mint şi-i dezinformează cu premeditare pe români”.

„Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este pentru România mai degrabă Planul Naţional de Amânare şi Incompetenţă. 17 ţări europene au Planurile aprobate şi urmează să primească banii, dar din păcate România nu este printre ele. În ciuda minciunilor Guvernului PNL – USR PLUS, uneori adevărul iese la iveală în lupta internă pentru ciolan. După cum a dezvăluit ministrul revocat al Finanţelor, guvernul Cîţu a cerut oficial o nouă amânare a depunerii PNRR, încă din 15 iunie. Însă nimeni din guvern n-a comunicat nimic opiniei publice.

Domnul Cîţu e ocupat cu campania internă din partid, aşa că România nu este o prioritate pentru premierul ţării. Şi nici transparenţa mult clamată şi asumată de coaliţia PNL – USR PLUS – UDMR. A solicitat România oficial o nouă amânare? Până când? Care sunt motivele repetatelor eşecuri în a primi aprobarea Comisiei Europene? Cîţu nu are timp de răspunsuri. Între timp, însă, România rămâne codaşa Europei!”, a declarat deputatul PSD de Dâmboviţa, Carmen Holban.

PSD solicită premierului Florin Cîţu şi ministrului Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, să dea urgent explicaţii în legătură cu stadiul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).