„Planificam global, acţionam local!”

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României a organizat miercuri, 21 iulie 2020, Conferinţa „Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), Cadrul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Administraţiei Publice”. Sub motto-ul „Planificăm global, acţionăm local!”, organizatorii şi-au propus să creeze un spaţiu de discuţiii care să reunească o gamă diversă de actori instituţionali de la nivel central şi local, pentru a accelera dezvoltarea României pe baza celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD).

Evenimentul vine în întâmpinarea noului exerciţiu financiar 2021-2027, a cărui structură va încuraja investiţiile sustenabile.

„Astăzi, când liderii europeni au ajuns la un acord pentru relansarea economică, am reuşit să aducem la aceeaşi masă actori cheie de la toate nivelurile de decizie. România va primi 80 de miliarde de euro pentru a-şi reclădi economia. Aceste fonduri ar trebui folosite pentru a schimba paradigma de dezvoltare într-una durabilă, care să pună accentul pe bunăstarea cetăţenilor. Este esenţial să folosim banii europeni în mod eficient, ceea ce însemnă că avem nevoie de o abordare coerentă şi unitară, a declarat consilierul de stat Lâszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

ln acest context, consilierul de stat Lâszlo Borbely a anunţat că Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va lansa, în noiembrie, un ghid pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală 2021-2027, în acord cu Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

În ceea ce priveşte Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Ionel Dancă, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, a precizat că tot planul naţional de investiţii şi relansare economică are la bază tranziţia economiei româneşti către un model de dezvoltare durabilă.

„Spre exemplu, avem planificate investiţii de aproximativ 16 milioane de euro în noi capacităţi de producţie a energiei din surse de energie verde. Obiectivele pentru dezvoltare durabilă pot să aducă beneficii pentru companii şi pentru România, întrucât creşterea competitivităţii companiilor româneşti, dezvoltarea infrastructurii, utilizarea surselor de energie curată, reprezintă bazele unui model de dezvoltare economică care poate să ducă la creşterea calităţii vieţii pentru toţi românii”, a declarat Ionel Dancă.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă sprijină fundamentarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală prin:

promovarea şi informarea la nivelul administraţiei publice locale a Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă;

fundamentarea cadrului de lucru al Planului de acţiune pentru implementarea SNDDR 2030, la nivel local, prin armonizarea obiectivelor de dezvoltare locală cu cele de dezvoltare durabilă la nivel naţional şi adaptarea contextului local la ODD-uri;