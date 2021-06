PIERDERI IMPORTANTE LA CHINDIA TÂRGOVIŞTE

Chindia a pierdut deja 3 dintre titularii echipei revelaţie a sezonului trecut, Piţian, Dumitraşcu şi Raţă, care au plecat la alte echipe şi mai poate râmâne fără alţi 5, lacob, Dulca şi Căpuşă, a căror împrumut de la Viitorul s-a încheiat, plus Popa şi Florea, care se antrenează cu târgoviştenii, dar nu au semnat încă prelungirea contractelor.

Considerată la începutul sezonului trecut drept o candidată aproape sigură la retrogradare, Chindia a fost una dintre marile surprize, fiind aproape să prindă play-off-ul.

L-a ratat de puţin, dar a câştigat play-out-ul, unde a condus permanent, departe de orice emoţii. Aceasta în condiţiile în care s-a bazat pe un grup restrâns 16-17 jucători, care au evoluat constant.

Trei dintre ei, Andrei Piţian, Denis Dumitraşcu şi Vadim Raţă, au plecat deja, primii doi la FC Argeş, ultimul la Voluntari.

Acestora li se adaugă şi cei trei fotbalişti care fuseseră împrumutaţi de la Viitorul, Paul lacob, Marco Dulca şi Tiberiu Căpuşă, care au şanse destul de mici de a mai continua alături de târ-govişteni.

În plus, cei doi atacanţi, Daniel Popa (7 goluri) şi Daniel Florea (8 goluri), nu au semnat nici ei încă noi contracte. lar acestora li se adaugă şi alţi cinci jucători, Yameogo, Diaz, Neicuţescu, Berisha şi Costea, folosiţi mai puţin, care s-au despărţit şi ei de formaţia condusă de Emil Săndoi.

Astfel tehnicianul ar putea pierde 12 dintre componenţii lotului pe care l-a avut la dispoziţie, dintre care chiar 8 titulari.

„La capitolul sosiri, deocamdată, au fost transferaţi doar doi mijlocaşi, Doru Popadiuc (26 ani), de la Poli Iaşi şi Sergiu Suciu (31 ani), care a jucat mai mult în Itlalia, ultima dată la Juve Stabia, în Serie C.

E un moment dificil, au plecat trei jucători importanţi. Ei au crescut mult în ultimul campionat, şi-au făcut datoria faţă de club. Mi-aş fi dorit să rămână, pentru că se formase un colectiv frumos, dar au decis să meargă la alte echipe şi le doresc multă baftă! În rest, suntem în discuţii şi cu alţi jucători şi sper să rămână şi ceilalţi care au dus greul în sezonul trecut.

Pe ei mă voi baza, pe cei care au au jucat sezonul trecut şi care au ajutat echipa. Aşa cum la începutul campionatului precedent puţini se aşteptau să formăm aici o echipă bună, de temut chiar, eu sper să nu mai plece jucători şi să încercăm să facem iar o figură la fel de frumoasă şi în acest campionat.” – a declarat Emil Săndoi

Cu unul dintre cele mai reduse bugete din Liga 1, Chindia a reuşit totuşi să asigure un echilibru financiar la echipă. Jucătorii sunt cu salariile la zi, dar mai au de încasat câteva prime din sezonul regulat şi pe cele din play-out, plus bonusul de salvare de la retrogradare.

Târgoviştenii jucau pe 1000 de lei de punct în prima parte a campionatului şi pe 1.500 de lei în play-out. În urma unor discuţii cu fotbaliştii, preşedintele Marcel Ghergu i-a asigurat pe toţi că îşi vor primi curând şi primele restante.

Chindia va face un cantonament de pregătire în perioada 28 iunie- 9 iulie, la Săcele. Acolo unde va avea cel puţin 4 partide de verificare. Două dintre ele au fost deja stabilite, cu Viitorul (30 iunie) şi cu FCSB (3 iulie), alte două urmând să fie stabilite.