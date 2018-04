PETROLUL 52 E APROAPE PROMOVATĂ

Share This





















Etapa din weekend a adus o serie de modificări importante în lupta pentru promovarea în eşalonul secund. Cea mai importantă s-a consemnat în seria l, acolo unde derby-ul dintre Csikszereda şi Aerostar a fost adjudecat de gruparea din Miercurea Ciuc cu 3-0, în condiţiile în care gazdele au jucat ultimele şapte minute cu un om în minus.

Cum SC Oţelul s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la Târgu Secuiesc, situaţia pe podiumul seriei s-a complicat. Aerostar mai are doar trei puncte avans în faţa celor de la SC Oţelul şi AFK Csik-szereda, cele două urmăritoare fiind departajate de golaveraj, în această ordine.

Petrolul 52 s-a distanţat la şapte puncte

În seria a doua, situaţia în clasament a rămas neschimbată, după ce SSC Farul şi Progresul 1944 Spartac şi-au câştigat partidele din weekend. Constănţenii au trecut cu 6-0 de Delta Dobrogea, cu noua achiziţie Momodou Jallow printre marcatori, în timp ce bucureştenii au trecut cu 3-1 de CSM Râmnicu Sărat.

În schimb, în seria a treia, liderul ACS Petrolul 52 s-a distanţat la şapte puncte de AFCM Alexandria, după ce a câştigat derby-ul direct de vineri, scor 4-1. Eşecul grupării teleormănene a dus şi la pierderea poziţiei secunde în clasament, în favoarea celor de la Voinţa Turnu Măgurele, care i-au depăşit pe vecinii de judeţ la golaveraj.

PROGRAMUL RUNDEI INTERMEDIARE

În ultimele două serii, liderii ACS Şirineasa şi AS FC U Cluj şi-au adăugat un nou succes în cont. Şirineasa are 12 puncte avans în faţa celor de la CSM Şcolar şi CSM Lugoj, dar şi un meci în plus disputat, în timp ce clujenii au nouă puncte în faţa celor de la Ighiu, care au urcat pe locul secund, după ce Metalurgistul Cugir a pierdut derby-ul judeţean cu Industria Galda.

Marţi şi miercuri se vor disputa o etapă intermediară, care va programa meciuri doar în seriile I, IV şi V.