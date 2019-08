PETRE ANGELO ANDI – medaliat cu argint la Olimpiada Internaţională de Geografie pentru Europa Centrală, de Sud şi Sud – Est de la Belgrad

Share This





















Anul acesta a reprezentat o încununare a succeselor obţinute de Angelo Andi Petre, proaspăt absolvent de liceu, cu medie generală aproape zece la Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte şi admis la Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii Bucureşti, la secţiunea olimpici.

La disciplina geografie, Angelo Andi Petre avea deja un renume la nivel naţional, obţinând în perioada liceului, la olimpiadele şi concursurile de profil două premii I, patru premii II şi două menţiuni, fiind premiat şi pentru consecvenţa participării la etapa naţională (cinci ani consecutivi participant şi premiant la Olimpiada Naţională de Geografie).

Reuşita neegalată până în acest moment în judeţul Dâmboviţa, la această disciplină, o reprezintă trecerea probei de baraj pentru intrarea în lotul României pentru Olimpiada Internaţională de Geografie, fiind calificat la Olimpiada Internaţională de Geografie pentru Europa Centrală, de Sud şi Sud – Est, care a avut loc în Belgrad, Serbia.

În această vără a participat la Belgrad, Serbia, unde cu dedicaţie, mândrie şi efort extraordinar a reprezentat unitatea de învăţământ – Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa şi România, obţinând medalia de argint.

Concursul a inclus trei probe, toate în limba engleză: o probă teoretică (scrisă), o probă practică (în teren) şi o probă multimedia. La ediţia din acest an, desfăşurată la Belgrad, au participat 78 de elevi din 8 ţări.

Pasiunea pentru geografie, confirmată în atâtea rânduri prin participarea la o etapă internaţională, la toate etapele naţionale, dar şi prin elaborarea unor lucrări de cercetare geografică prezentate în sesiuni de comunicări şi conferinţe, se va continua prin parcurgerea, în ţara noastră, a cursurilor facultăţii deprofil la care tocmai a fost declarat admis.

Dedicat şi consecvent, cu o rezistenţă la efort extraordinară, o pasiune impresionantă pentru studiu şi o capacitate deosebită de observare, descriere şi corelare a proceselor şi fenomenelor geografice, Angelo Andi Petre ne îndeamnă prin parcursul şi succesul său, dar şi prin alegerile făcute, să reflectăm la educaţia pe care o oferim tinerilor noştri, dar şi la felul în care putem să spijinim performanţa reală, chiar acolo unde se întâmplă.

„Pentru mine, participarea la Olimpiada Internaţională de Geografiei a Europei Centrale, de Sud şi Sud-Est, a reprezentat un vis devenit realitate. Încă de la prima mea participare la Olimpiada Naţională de Geografie 2015, desfăşurată la Cluj-Napoca, am intrat în contact cu barajul de selectare a lotului internaţional şi am rămas uimit de amploarea şi importanţa unei astfel de competiţii. Când am început liceul, mi-am stabilit trei mari obiective: să particip la toate etapele naţionale ale olimpiadei, să obţin locul I şi să reprezint România la o etapă internaţională. Mă declar mulţumit, la final de drum, pentru că am reuşit să-mi îndeplinesc toate obiectivele. Poate că cel mai semnificativ moment a fost cel în care am fost anunţat, în urma susţinerii barajului, că voi reprezenta România la această etapă, iar explozia de emoţii şi sentimente m-a copleşit în momentul în care am urcat pe scena Palatului Culturii din Târgu Mureş, în faţa a 600 de oameni, pasionaţi ai geografiei.”, a spus acest tânăr campion, care face cinste oraşului şi şcolii unde a învăţat.