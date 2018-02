Peste o mie de participanţi la concursul „Să cresc mare şi voinic!”

Share This





















Vineri este programată etapa finală a Concursului Internaţional: „Să cresc mare şi voinic!” (secţiunea cu participare directă), organizat de Grădiniţele Alexandrina Simionescu Ghica şi Rază de Soare din Târgovişte, dar şi de Grădiniţa nr. 48 din Brăila, concurs derulat, ca în fiecare an, cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene.

Evenimentul va fi găzduit de Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino Târgovişte, începând cu ora 9.30 şi va cuprinde activităţi care îi vor avea în centru pe copiii participanţi, dar şi cadrele didactice şi părinţii implicaţi în acest proiect educativ.

Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă de la o vârstă timpurie pentru că în această etapă de viaţă se dobândesc obiceiuri care marchează dezvoltarea armonioasă a viitorilor adulţi. Acest proiect îi va ajuta pe copii să înveţe obiceiuri sănătoase de îngrijire personală (igiena dentară, igiena corporală), igiena alimentaţiei, să adopte un comportament sănătos privind consumul de apă, fructe şi legume, cât şi importanţa activităţii fizice zilnice.

Concursul se desfăşoară pe două secşiuni, anume preşcolari (participare directă/ indirectă) – creaţii artistico-plas-tice realizate în orice tehnică: desene, pictură, colaje, postere, afişe etc., având ca temă educaţia pentru sănătate şi cadre didactice – creaţii literare (povestiri, poezii, ghicitori, scenete etc.), mijloace de realizare, exemple de bune practici, opţionale, proiecte didactice despre educaţia pentru sănătate, în vederea realizării unui Ghid de bune practici privind educaţia pentru sănătate cu ISSN, în format electronic.

Alături de lucrările copiilor dâmboviţeni, participanţi direcţi, pe adresa Grădiniţei Alexandrina Simionescu Ghica Târgovişte, au fost înscrise peste 1.000 de lucrări realizate de copii din toată ţara dar şi din străinătate.

Expoziţia cu lucrările copiilor va putea fi vizitată, gratuit, de pe 16 până pe 23 februarie 2018, la Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino Târgovişte.