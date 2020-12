Peste 73.000 de ţigarete provenite din contrabandă şi peste 260.000 de lei, susceptibili a proveni din derularea activităţii infracţionale

In urma a 85 de percheziţii efectuate de poliţişti au fost descoperite peste 73.000 de ţigarete de contrabandă, au fost indisponibi-lizaţi peste 260.000 de lei, iar 15 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore. Astfel, au fost reţinuţi 13 bărbaţi şi 2 femei, 12 persoane fiind din judeţul Suceava, 2 din Neamţ şi una din judeţul Iaşi.

Din cercetările efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, a reieşit că, în perioada 2019-2020, persoanele bănuite ar fi comercializat pe piaţa internă (pieţe, târguri, magazine, etc.) produse accizabile (ţigarete) provenite din activităţi de contrabandă.

Introducerea ţigaretelor s-ar fi realizat prin trecerea acestora, în mod ilegal, peste frontiera de stat a României, din afara spaţiului comunitar.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 500.000 de lei.

În urma celor 85 de percheziţii domiciliare (69 în judeţul Suceava, 8 în judeţul Neamţ, câte 2 în judeţele Vaslui, Iaşi şi Bacău, precum şi câte una în judeţele Constanţa şi Dâmboviţa) au fost ridicate, în vederea cercetărilor, peste 73.000 de ţigarete provenite din contrabandă.

Totodată, au fost indisponibilizaţi peste 260.000 de lei, susceptibili a proveni din derularea activităţii infracţionale.

20 de persoane au fost prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, cu propunere de luare a unor măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea probării întregii activităţi infracţionale.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

Acţiunea a fost organizată cu sprijinul inspectoratelor de poliţie judeţene Iaşi, Neamţ, Bacău, Vrancea, Galaţi, Constanţa şi Dâmboviţa, jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui şi ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.