Peste 50.000 tone de roşii proaspete livrate de fermierii care au primit ajutor de minimis

Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate derulat în anul 2017 de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a prezentat interes în rândul producătorilor agricoli. Astfel, în primul ciclu de producţie s-au înscris 4.397 beneficiari, iar în ciclul al doilea un număr de 3.627 beneficiari.

După primul an de implementare, au fost livrate pe piaţă peste 50.000 tone de roşii proaspete de către 8.024 legumicultori, beneficiari ai programului, suma plătită, către aceştia, prin schema de ajutor, fiind de 23.667.674,62 euro.

Cultivatorii de tomate în spaţii protejate vor beneficia şi în acest an de schema de ajutor de minimis prevăzută pentru acest sector. Valoarea ajutorului este de 3.000 euro/beneficiar/an. Schema de minimis pentru acest an este similară anului 2017 şi se va implementa de către Direcţiile pentru Agricultură Judeţene (DAJ).