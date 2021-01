Peste 46% din personalul din serviciile sociale rezidenţiale s-a vaccinat sau a optat pentru vaccinare. În categoria beneficiarilor serviciilor sociale, persoane peste 65 de ani şi cele aflate în evidenţă cu boli cronice, procentul este de 57%.

27% din personalul care activează în centrele sociale rezidenţiale şi de îngrijire la domiciliu, inclus în prima etapă a campaniei de vaccinare, a beneficiat deja de vaccinul anti-Covid. 19% din această categorie de angajaţi s-au programat pentru a fi vaccinaţi, în perioada imediat următoare.

Din categoria beneficiarilor de servicii sociale eligibili pentru vaccinare în etapa a doua – adulţi de peste 65 de ani şi persoane cu boli cronice indiferent de vârstă, aproape 22% au fost deja vaccinaţi şi peste 35% au optat pentru vaccinare şi sunt deja programaţi.

„Am făcut o evaluare a modului în care s-a derulat prima etapă de vaccinare pentru personalul de îngrijire la domiciliu şi din centrele rezidenţiale, dar şi a numărului celor care au optat pentru vaccinare în etapa a doua, care include beneficiarii serviciilor sociale. Sunt procente încurajatoare, dar care ne îndeamnă la o intensificare a bunei informări cu privire la necesitatea vaccinării. Îndemn autorităţile locale să intensifice eforturile în centrele de vaccinare, astfel încât un număr cât mai mare de persoane vulnerabile să poată fi vaccinate în etapele în derulare”, a declarat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Raluca Turcan s-a vaccinat la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila, împreună cu alţi miniştri ai Guvernului.

„Nu am avut nicio reţinere în a mă vaccina, după un an de zile în care am fost îngrijorată pentru sănătatea familiei şi a celor din jur. Cu aproximativ 11 luni în urmă, când am avut primul caz confirmat de Covid în România, ne gândeam cu toţii când va veni momentul unei soluţii gratuite şi simple pentru ca vieţile noastre să revină la normal. Acea soluţie este vaccinarea şi astăzi trăim acest moment. În România, campania de vaccinare se derulează foarte bine: suntem pe locul 6 la nivel european, din perspectiva persoanelor vaccinate şi care s-au înscris la vaccinare şi lucrul acesta ar trebui să dea curaj tuturor. Avem acum acces la vaccin gratuit şi simplu, care poate să permită tuturor să respecte atât sănătatea personală, cât şi sănătatea celor din jur, să contribuie la reluarea vieţilor noastre de odinioară, să reporn-im economia şi să ne reluăm mobilitatea”, a declarat ministrul Muncii, la ieşirea din centrul de vaccinare.