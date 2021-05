PESTE 2.000 DE PERMISE DE CONDUCERE, REŢINUTE DE POLIŢIŞTI, ÎN 3 ZILE

La nivel naţional, poliţiştii rutieri au acţionat pentru combaterea nere-spectării regimului legal de viteză şi depistarea conducătorilor de autovehicule aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a unor substanţe psi-hoactive, în vederea reducerii numărului şi consecinţelor accidentelor rutiere grave.

În urma acţiunilor derulate în teren, au fost aplicate 18.619 sancţiuni contravenţionale, dintre care 8.872 pentru depăşirea vitezei maxime legale admise, 244 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice şi 9.503 sancţiuni aplicate pentru nere-spectarea altor norme rutiere.

Totodată, au fost reţinute 2.078 de permise de conducere, din care 1.204 pentru depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, 265 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice şi 609 pentru nerespectarea altor norme rutiere.

În cele 3 zile, au fost constatate 300 de infracţiuni, dintre care 126 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului, 19 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive şi 185 reprezentând infracţiuni. În ţara noastră, viteza neadaptată condiţiilor de drum şi cea neregulamentară se regăsesc în mod constant între primele trei cauze generatoare, fiind depuse constant eforturi pentru reducerea numărului şi consecinţelor accidentelor rutiere înregistrate din aceste cauze.