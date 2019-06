PESTE 150 DE PERCHEZIŢII DOMICILIARE, SUTE DE PERSOANE IMPLICATE, 30 DE TONE DE PEŞTE, IMPROPRIU CONSUMULUI, CONFISCAT

Share This





















În urma investigaţiilor desfăşurate de Poliţia Română, prin Direcţia de Ordine Publică, în cooperare cu autorităţile poliţieneşti din Spania, Ungaria, Franţa, Italia şi Portugalia, au fost reţinuţi 16 membri ai unei grupări infracţionale, care se ocupau cu activităţi ilegale din domeniul pescuitului, achiziţiei, transportului şi comercializării peştelui impropriu consumului.

Toţi cetăţeni români au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Constanţa, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Constanţa, cu propunere de arestare preventivă. Membrii grupului sunt bănuiţi de evaziune fiscală, comercializare de produse alterate, fals în înscrisuri sub semnătura privată, uz de fals, deţinere/transport/comercializare de peşte fără documente legale, fapte comise pe teritoriul Italiei, Spaniei, Franţei, Ungariei, Portugaliei şi României.

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi, având în vedere complexitatea cauzei, precum şi caracterul transfrontalier, cazul a fost deschis la nivelul EUROJUST, fiind efectuate anchete în Italia, Spania, Franţa, Ungaria şi Portugalia, coordonate direct de EURO-JUST şi EUROPOL.

Reamintim faptul că, la mijlocul lunii mai a acestui an, poliţiştii români şi cei din ţările vizate au pus în aplicare 169 de mandate de percheziţie domiciliară.

În România, au fost desfăşurate 115 percheziţii (pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Argeş, Ilfov, Tulcea, Prahova, Braşov, Brăila, Buzău, Vâlcea, Giurgiu şi Maramureş), la care au participat şi reprezentanţi ai Poliţiei Naţionale din Spania.

Alte 26 de percheziţii au fost efectuate în Italia, 9 în Spania, 9 în Franţa şi 10 în Ungaria, la care au participat şi poliţişti români.

Cum acţiona grupul infracţional organizat

Gruparea, formată din sute de persoane (români, francezi, italieni şi maghiari), ar fi creat un adevărat mecanism pentru procurarea ilegală a peştelui, din afara ţării, pentru transportul acestuia şi, ulterior, pentru comercializarea lui în România.

Ea nu funcţiona după un sistem piramidal ci, dimpotrivă, acţiona pe mai multe paliere, la nivelul cărora erau constituite grupuri distincte, în funcţie de obiectul de activitate (braconaj piscicol / transport marfă / comercializare etc.).

Produsele piscicole erau obţinute din apele teritoriale ale Italiei, Spaniei şi Franţei, unde pescuitul era interzis, peştele din acele zone fiind impropriu consumului.

Ulterior, cantitatea rezultată în urma braconajului piscicol era depozitată şi transportată fără a avea autorizaţie sani-tar-veterinară, aşa cum impune legislaţia europeană şi română în domeniu.

Aducerea în România a peştelui s-ar fi realizat prin folosirea unor documente falsificate, membrii grupării efectuând achiziţii intracomunitare, prin intermediul unor societăţi româneşti cu obiect de activitate în domeniul comercializării produselor piscicole, special înfiinţate pentru a servi activităţii infracţionale.

30 de tone de peşte, impropriu consumului, confiscate

Investigaţiile comune s-au valorificat prin blocarea accesului pe piaţa românească a 30 de tone de peşte, impropriu consumului, a cărui valoare s-ar fi ridicat la aproximativ 600.000 de lei.

Cu sprijinul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a fost distrusă întreaga cantitate de peşte confiscată.

Documentarea activităţii infracţionale sa desfăşurat de către poliţişti din cadrul Direcţiei de Ordine Publică, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R., Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul

A.N.A.F.