Peste 10.000 de persoane au purtat şosete desperecheate de Ziua Internaţională a Sindromului Down

Peste 10.000 de persoane au fost #Socksy (au purtat şosete desperecheate) de Ziua Internaţională a Sindromului Down (21 martie) în campania de incluziune şi conştientizare iniţiată de Fundaţia Special Olympics România. Un număr de 200 de persoane au donat 21 de lei, bani care vor ajuta organizaţia să premieze 200 de Campioni Special Olympics la următoarele evenimente. Prieteni de pretutindeni, cunoscuţi sau necunoscuţi s-au alăturat provocării #FiiSocksy de 21 Martie 2021, postând în social media sau trimiţând pe email sau în mesaje fotografii purtând şosete desperecheate.

Cea mai frumoasă surpriză a venit din partea elevilor (preşcolari şi şcolari) din judeţele parte a programului Şcoala Generaţiei Unificate care au trimis fotografii colorate şi amuzante, mobilizând, la rândul lor, multe alte persoane din jur, făcând cunoscută cauza persoanelor cu Sindrom Down. S-au alăturat campaniei 60 de şcoli de masă şi şcoli speciale din şase judeţe (Bucureşti, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Bistriţa şi Constanţa) ai căror elevi au purtat cu ocazia zilei de 21 Martie şosete desperecheate, dar şi organizaţii şi asociaţii partenere din toată ţara. Urmând exemplul lor au trimis fotografii şi alte cadre didactice din şcoli sau grădiniţe din ţară care şi-au provocat elevii să răspundă campaniei de Ziua Internaţională a Sindromului Down.

Campania a fost gândită de Special Olympics România pentru a sărbători abilităţile şi potenţialul persoanelor cu Sindrom Down, iar invitaţia de a DONA a fost menită să asigure setul de campion pentru un BRAV la competiţiile pe care le organizăm (în această perioadă multe din ele se desfăşoară online însă fiecare sportiv primeşte tricou şi medalie, indiferent de locul ocupat). Banii strânşi în urma donaţiilor vor ajuta la premierea a

200 de BRAVI.

La Special Olympics România, incluziunea se face în primul rând prin sport. Fiecare competiţie Special Olympics se încheie pentru BRAVI pe podium – cu o medalie, o diplomă şi un tricou (setul de Campion). E dovedit că sportul îmbunătăţeşte viaţa persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi le creşte stima de sine. O mare parte din sportivii Special Olympics România (IQ < de 70) au Sindromul Down, dar ambiţia şi dorinţa lor de a fi Integraţi şi priviţi/ trataţi ca toţi ceilalţi îi face să muncească de zece ori mai mult pentru a ajunge la rezultate care iau mult mai puţin persoanelor fără diz-abilităţi intelectuale.Sindromul Down este termenul folosit pentru un set de simptome cognitive şi fizice care pot rezulta din existenţa unui cromozom în plus la perechea cromozomială 21 (trisomia 21). Sindromul Down este cea mai frecventă cauză cromozomială pentru dizabilitatea uşoară spre moderată.

În general, copiii cu Sindrom Down se dezvoltă comportamental mai lent decât alţi copii. Cauza apariţiei tri-somiei 21 este necunoscută.

Dezvoltarea fizică a copiilor cu Sindrom Down este, adeseori, mai lentă decât în cazul celor fără Sindrom Down. De exemplu, din cauza musculaturii slab tonifiate, un copil cu Sindrom Down învaţă mai greu să se întoarcă de pe o parte pe alta, să stea, să se aşeze şi să meargă. În ciuda acestei lentori, copiii cu Sindrom Down pot participa la activităţi pe care le fac, în mod obişnuit, copiii fără dizabilităţi. Primilor le va lua mai mult timp să facă unele lucruri, însă, într-un final, le pot face pe cele mai multe dintre ele.

Problemele cognitive -gândire şi învăţare – sunt caracteristice persoanelor cu Sindrom Down şi sunt, de obicei, moderate. Printre problemele cognitive şi comportamentale se numără: deficitul de atenţie, învăţarea lentă şi întârzierea în vorbire.

Cu toate acestea, nimic nu îi împiedică să iasă din casă şi să facă sport pentru sănătate, cu atat mai mult cu cat problemele de sănătate asociate (probleme hormonale şi glandulare, pierdere a auzului şi a văzului, precum şi probleme cardiace) se pot agrava dacă nu fac acest lucru.