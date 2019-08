Pesta porcină face ravagii în Dâmboviţa

Share This





















Centrul Local de Combatere a Bolilor din judeţul Dâmboviţa s-a întrunit marţi seară, ca urmare a confirmării apariţiei virusului de pestă porcină africană în judeţul Dâmboviţa, şi anume:

– Comuna Buciumeni, sat Buciumeni: 1 gospodărie;

– Comuna Tărtăşeşti, sat Bâldana: 1 gospodărie,

– Oraş Răcari, Sat Ghimpaţi: 1 gospodărie;

– Fondul de Vânătoare 33 Cornăţelu -Ocolul Silvic Răcari – Direcţia Silvică Dâmboviţa;

– Complexul de Vânătoare Bolovani (suspiciune)

Au fost adoptate, în cadrul şedinţei, planurile de măsuri privind controlul şi combaterea acestei boli şi au fost aprobate deciziile de plasare sub supraveghere în confirmare de pestă porcină africană.

S-a luat măsura uciderii porcinelor din gospodăriile afectate, urmând a se realiza supravegherea clinică şi catagrafierea tuturor porcilor de la nivelul zonelor de restricţii, fiind plasaţi sub observaţie sanitară veterinară, până la clarificarea situaţiei sub aspect epi-demiologic.

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1/24.07.2019 a C.N.C.B. s-a dispus recoltarea integrală a mistreţilor din zonele afectate prin metode care nu dislocă efectivul, iar pentru zonele neafectate se va realiza reducerea efectivului prin vânarea unei cote suplimentare, aprobată de Ministerul Apelor şi Pădurilor. În conformitate cu planurile de măsuri aprobate, s-au stabilit zonele de restricţie şi efectuarea de acţiuni de patrulare a efectivelor Ministerului Afacerilor Interne împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa, în scopul prevenirii transportului de carne sau de porci în interiorul localităţii.

Precizăm că orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar din localitate, Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa şi autorităţilor locale. Totodată, solicităm sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea măsurilor dispuse, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele acesteia; proprietarii ai căror animale sunt ucise vor fi despăgubiţi de către stat.

Reamintim că pesta porcină africană (PPA) nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, ea având un puternic impact la nivel economic şi social.