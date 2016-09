PES a lansat campania pentru ridicarea restricţiilor de vârstă privind candidatura la o funcţie publică

Share This





















Organizaţia PES activists România a lansat, la Craiova, prima iniţiativă menită să ridice restricţiile impuse de lege la participarea politică şi civică a cetăţenilor.

„Cea mai importantă restricţie impusă de lege se referă la vârsta legală pentru a candida. În ciuda faptului că s-a discutat în ultimii ani despre înnoirea clasei politice, acest lucru a fost împiedicat de o legislaţie care prevede o discriminare generaţională privind dreptul de a candida. La ultimele alegeri locale au fost aproximativ 500 de tineri care şi-au depus candidatura deşi aveau sub pragul legal, iar mulţi au fost nevoiţi să îşi vadă mandatul invalidat”, subliniază europarlamentarul Victor Negrescu, cel mai tânăr membru român din Parlamentul European şi preşedintele-coordonator naţional al PES activists România.

„Existenţa unor praguri de vârstă nu face altceva decât să ţină departe de instituţiile publice reprezentative generaţia de mâine, cea în numele căreia pretindem că vom construi viitorul. Împreună putem schimba această nedreptate! PES activists România militează pentru modificarea articolului 4 din legea privind alegerile locale şi, ulterior, a articolului 37 din Constituţia României. Această schimbare va duce la mai multă democraţie, mai multă participare civică, un acces mai mare al tinerilor la funcţii publice, precum şi la atragerea de oameni noi în politica românească”, subliniază Negrescu.

Europarlamentarul arată că mulţi dintre politicienii europeni cu experienţă şi-au început cariera foarte devreme, tocmai datorită unor prevederi legislative care facilitau accesul tinerilor în politică. Este vorba despre premierul Irlandei, Enda Kenny, a devenit parlamentar la 24 de ani, în 1975. În 2004, actualul premier al Italiei, Matteo Renzi (de altfel şi cel mai tânăr prim-ministru al democraţiei italiene), a devenit la 29 de ani Preşedintele Provinciei Florenţa (unitate administrativă devenită ulterior Zonă Metropolitană). Premierul spaniol, Mariano Rajoy, a devenit membru al Parlamentului Galician în 1981, la 26 de ani. Charles Michel, cel mai tânăr premier din istoria Belgiei, a devenit membru al Camerei Reprezentanţilor în 1999, la 24 de ani, un an mai târziu devenind şi cel mai tânăr ministru belgian. Chiar şi Jean-Claude Juncker şi-a făcut debutul într-o funcţie electivă la 30 de ani, când a fost ales membru al Legislativului.

„Judeţul Dâmboviţa a fost reprezentat de aproximativ 120 de participanţi la acest eveniment şi ne bucurăm să susţinem această campanie în lunile care urmează. Este esenţial să deschidem competiţia politică şi să demonstrăm că iniţiativele cetăţeneşti reprezintă un mijloc de promovare a ideilor pe care le are societatea” – a declarat coordonatorul PES activists Dâmboviţa, Ciprian Amuza.

Campania PES activists este împărţită în mai multe etape, printre care lansarea unei petiţii publice, strângerea de semnături pentru modificarea articolului 4 din Legea 115 din 2015, în primă fază, urmată de strângerea de semnături pentru modificarea articolului 37 din Constituţie.