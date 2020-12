Persoane depistate în timp ce conduceau, deşi nu deţineau permis de conducere sau se aflau sub influenţa alcoolului

Poliţiştii de la rutieră au desfăşurat activităţi pentru prevenirea producerii unor accidente de circulaţie şi combaterea încălcării de către participanţii la trafic a normelor referitoare la deplasările pe drumurile publice.

În urma controalelor efectuate, poliţiştii au depistat, pe raza localităţilor Găeşti, Pătroaia Vale şi Morteni, trei bărbaţi în timp ce conduceau autoturisme fără a poseda permis de conducere.

Totodată, unul dintre bărbaţi avea autorizaţia provizorie de circulaţie a autovehiculului expirată din cursul lunii decembrie 2020, iar altul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în urma testării cu aparatul etilotest, acesta prezentând o alcoolemie cu o valoare de 0.90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Alţi 5 bărbaţi din localităţile Moreni, Bungetu, I.L. Caragiale, Mogoşani şi Măneşti, cu vârste cuprinse între 18 şi 46 de ani, au fot surprinşi de poliţişti în timp ce conduceau autovehicule pe raza judeţului, deşi se aflau sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, conducătorii auto au prezentat alcoolemii cu valori cuprinse între 0.45 şi 0.82 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind conduşi la spital pentru recoltarea de probe biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice.

În toate situaţiile, în cauză, poliţiştii au întocmit dosare penale, efectuând cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Notă: Facem precizarea că, în cazurile prezentate, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.