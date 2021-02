PERICOL PUBLIC, tânăr fără permis şi influenţa alcoolului, la volan

Poliţiştii dâmboviţeni au depistat la volanul unui autoturism, un tânăr care nu poseda permis de conducere şi se afla sub influenţa alcoolului. La data de 1 februarie a.c., în jurul orei 23:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Fieni au depistat, pe raza oraşului, un bărbat de 33 de ani, din localitatea Dealu Mare, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere.

Totodată, fiind testat cu aparatul etilotest, conducătorul auto a prezentat o alcoolemie cu o valoare peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, fapte prevăzute de art. 335 şi art. 336 din Codul Penal.