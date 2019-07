Performanţa în educaţie, răsplătită şi la Cojasca

Share This





















Şi în comuna dâmboviţeană Cojasca, munca copiilor cu rezultate şcolare remarcabile dar şi a cadrelor didactice care i-au pregătit, a fost pe delin răsplătită. 30 de elevi şi cadre didactice au beneficiat de o tabără la Căprioara în judeţul Dâmboviţa. Deputatul Claudia Gilia şi edilul Gheorghe Victor au fost în mijlocul copiilor unde le-au oferit daruri: „Puterea exemplului este cea mai bună lecţie de viaţă!

Am participat cu mare drag alături de primarul comunei Cojasca, dl. Gheorghe Victor, la întâlnirea cu cei 30 de elevi şi cadre didactice care se află în tabăra Căprioara din Judeţul Dâmboviţa. Împreună le-am dăruit surprize dulci şi am primit în schimb zâmbete şi îmbrăţişări.

Este vorba de elevi de gimnaziu care au avut rezultate foarte bune la învăţătură şi de profesorii lor care s-au implicat în activităţile şcolare şi extraşcolare. Am cunoscut elevi şi profesori excepţionali.

Am apreciat gestul domnului primar de a se implica în susţinerea şcolii, în recunoaşterea şi premierea performanţei. Ne-a arătat că o comunitate poate creşte prin eforturile tuturor membrilor săi. Comuna Cojasca are cu ce se mândri: o generaţie tânără bine educată, profesori implicaţi şi un primar responsabil şi generos.

Le-am spus copiilor că fiecare notă de 10 înseamnă o cărămidă la construcţia unei vieţi mai bune pentru ei şi pentru părinţii lor. Trebuie să ştie că în viaţă reuşesc oamenii care muncesc cinstit, care învaţă şi care-şi găsesc talentul. Fiecare dintre ei are câte un talent: unii ştiu să deseneze frumos, alţii să înveţe poezii, unii sunt pasionaţi de matematică, iar alţii au abilităţi tehnice sau IT foarte bune. Fiecare va putea să-şi dezvolte talentul dat de Dumnezeu şi să-şi croiască un drum frumos în viaţă.

I-am încurajat să se implice în activităţi extraşcolare, să se implice ca voluntari în organizaţiile care îi pot ajuta să-şi descopere şi să-şi cultive talentul, să-i asculte şi respecte pe profesori şi pe părinţi. Doar prin ajutorul oferit altor organizaţii non-profit sau comunităţii, se vor ajuta şi pe ei înşişi.

Am încredere că noua generaţie va fi una puternică, una implicată în activităţile comunităţii şi că ţara va fi pe mâini bune! Tot ceea ce trebuie să facem în acest moment pentru ei este să-i sprijinim şi să le arătăm că avem încredere în forţele lor!

Îl felicit pe domnul primar al comunei Cojasca pentru generozitate, pentru implicare, dar şi pe cadrele didactice care îi însoţesc pe copii, profesor Jeanina Loredana Petre, profesor Irina Chiţu, profesor Vulpescu Cateluţa şi profesor Oana Mariana.”, a declarat deputat Claudia Gilia.