Percheziţii şi în Dâmboviţa

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, efectuează 85 de percheziţii domiciliare în judeţele Vaslui, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău, Constanţa şi Dâmboviţa.

Peste 200 de poliţişti, 100 de jandarmi şi 40 de luptători de acţiuni speciale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, au pus în aplicare 85 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Vaslui, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău, Constanţa şi Dâmboviţa.

Acţiunea se desfăşoară într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă calificată.

Ancheta este în curs de desfăşurare, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui urmând a efectua cercetări în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul inspectoratelor de poliţie judeţene Iaşi, Neamţ, Bacău, Vrancea, Galaţi, Constanţa şi Dâmboviţa şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui şi ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.