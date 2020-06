PERCHEZIŢII LA BRANIŞTEA Şl GURA ŞUŢII

Share This





















Trei persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de furt calificat, reţinute de poliţiştii din Titu. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Titu au documentat activitatea infracţională a trei persoane, cu vârste cuprinse între 21 şi 22 de ani, din comunele Braniştea si Gura Sutii, bănuite de săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 229 din Codul Penal.Din cercetarile efectuate a reieşit că, în cursul lunii februarie 2020 şi mai 2020, cei in cauză ar fi sustras mai multe bunuri din locuinţele unor persoane.Totodata, au efectuat 4 percheziţii domiciliare pe raza localitatilor Branistea şi Gura Sutii, la persoanele banuite de comiterea faptelor.Bunurile sustrase au fost identificate şi recuperate in totalitate, urmând să fie predate persoanelor vatamate. De asemenea, cei trei tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând sa fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Racari pentru dispunerea unor măsuri preven-tive.Poliţiştii continuă cercetarile, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi tragerii acestora la răspundere.