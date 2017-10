PERCHEZIŢII INTR-UN DOSAR PENAL DE EVAZIUNE CU UN PREJUDICIU DE 29 DE MILIOANE DE EURO

Share This





















Poliţiştii Direcţiei de lnvestigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au efectuat 53 de percheziţii în Bucureşti şi în 22 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro.

La data de 5 octombrie a.c., poliţiştii Direcţiei de lnvestigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au efectuat 53 de percheziţii domiciliare, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul gestionării uleiurilor uzate.

Percheziţiile sunt efectuate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Hunedoara, lalomiţa, laşi, llfov, Galaţi, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş şi Vrancea, la sediile sociale şi punctele de lucru a 17 societăţi comerciale implicate în activitatea de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor uzate, care emiteau certificate de gestionare a acestor uleiuri.

Au fost ridicate înscrisuri de la 44 de societăţi comerciale importatoare de uleiuri industriale, care au beneficiat de astfel de certificate, emise de societăţile implicate în activitatea de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor. Din cercetări a reieşit că unii operatori economici care au introdus uleiuri industriale pe piaţa naţională, ar fi evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale operaţiuni fictive, care atestau îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea uleiurilor uzate.

În acest mod, firmele importatoare s-ar fi sustras de la plata taxei de 2 lei/litru către Fondul pentru Mediu, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2013, pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate.

Prejudiciul cauzat bugetului Fondului pentru Mediu este de aproximativ 29 de milioane de euro.

La activităţi au participat poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie din toate judeţele în care se efectuează percheziţii.