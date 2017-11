PERCHEZIŢII ÎN ROMÂNIA ŞI SPANIA CU SPRIJINUL POLIŢIŞTILOR DÂMBOVIŢENI

Share This





















Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Dâmboviţa şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat mai multe percheziţii în România şi Spania, pentru destructurarea unui grup infracţional, specializat în trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor. La data de 27 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub coordonarea D.I.I.C.O.T -B.T. Dâmboviţa, au efectuat 6 percheziţii domiciliare în judeţele Dâmboviţa, Olt şi Teleorman, la persoane bănuite constituirea unui grup infracţional, specializat în trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor.

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2013, membrii grupării ar fi racolat tinere de pe raza judeţelor Dâmboviţa, Cluj, Teleorman, Olt şi Constanţa, pe care le-ar fi exploatat prin practicarea prostituţiei, pe teritoriul Spaniei.

In urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat o armă de foc neletală, 58 de cartuşe, 10 telefoane mobile, bani, înscrisuri, documente şi alte mijloace de probă.

Au fost puse în executare 4 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul unităţii de parchet, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

De asemenea, tot în această dimineaţă, poliţiştii români împreună cu cei spanioli au efectuat 7 percheziţii la locuinţele din Madrid şi Oviedo – Spania ale unor persoane bănuite în cauză.

Cercetările sunt continuate, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

La activităţi au participat şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, ai structurilor de combatere a criminalităţii organizate Suceava, Ploieşti, Olt şi Teleorman, precum şi jandarmi.