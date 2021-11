Pentru compensarea facturilor la gaze și electricitate, consumatorii trebuie să se încadreze în plafoanele de consum

După o ciondăneală interminabilă, soldată totuși cu un vot unanim în Parlament, autoritățile au decis ca o parte din factura consumatorilor la electricitate și gaze să fie suportată din bugetul de stat. Legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze precum și schema de compensare se aplică de luni – 1 noiembrie și vor beneficia de această facilitate de plafonare a facturilor, pe lângă consumatorii casnici, și spitalele, școlile, grădinițele, cabinetele medicilor de familie, organizațiile neguvernamentale, bisericile și întreprinderile mici și mijlocii. Cu referire în cele ce urmează strict la consumatorii casnici, indiferent de consum, aceștia vor avea un preț maxim, plafonat la 1 leu pe MWh de la 1 noiembrie 2021 până la 31 martie 2022.

La energie electrică

Pe lângă această plafonare, s-a decis și o compensare pentru acei abonați care consumă maximum 300 de kWh pe lună, plus o marjă de 10%, deci undeva la 330 de kWh.

Compensarea este de 29 de bani pe kWh, deci vor plăti un preț maxim de 0,71 lei pe kWh. Consumatorii care și-au negociat contractele bine sau au prins oferte bune în primăvara trecută, pot plăti mai puțin de atât, dar nu mai puțin de 0,68 de bani pe kWh. Acesta este prețul minim sub care nu se mai compensează nimic.

Foarte important pentru consumatorii casnici este să verifice contorul lună de lună și să trimită indexul real de consum. În caz contrar, consumul poate fi estimat la mai mult de 330 de kWh pe lună, în funcție de istoricul de consum al fiecăruia, și atunci riscă să nu mai primească nicio compensare.

Deci, iarna aceasta, este important acel un minim efort de a citi contorul și a trimite la timp indexul exact.

La gazele naturale

La gaze naturale, pentru o centrală de apartament, prețul maxim pe care îl vor plăti consumatorii în timpul acestei ierni este 0,37 lei pe kWh. Dar, atenție mare, pentru un consum pe toată perioada rece, de la 1 noiembrie până la 31 martie (deci adunat pe cele cinci luni) de maximum 1.100 metri cubi. Acest consum este împărțit, în anexele legii, în tranșe lunare: în noiembrie, care este și cea mai călduroasă lună a acestei perioade, consumul maxim trebuie să fie de 134 de metri cubi, iar cele mai mari tranșe de consum până la care primim această compensație sunt în ianuarie și februarie, respectiv 264 de metri cubi. În lunile martie și decembrie, consumul maxim nu trebuie să depășească 219 mc.Cei care depășesc acest prag de consum nu mai primesc compensarea.

Compensarea este de 33% din prețul gazului-marfă din factură și avem aici un preț maxim plafonat de stat de 0,25 de lei pe kWh. Deci avem o scădere de 0,08 lei pe kWh, ceea ce ne duce la un preț de 0,17 lei pe kWh. Acesta este prețul maxim al gazului-marfă pe care îl va plăti un consumator casnic în această iarnă. Pentru a afla factura finală, adunăm la acest preț tarifele de transport și distribuție, plus TVA, și rezultă 0,25 lei pe kWh.

Vestea bună pentru consumatorii casnici este că facturile vor veni gata compensate și nu mai trebuie să facă altceva decât să le achite. În factură va fi trecut prețul pe care îl are fiecare în contract, va fi trecut și ce se scade, cu minus, adică ce suportă statul, precum și diferența sau ce avem de plătit.