Pentru a proteja sănătatea şi siguranţa angajaţilor, s-a închis temporar, pentru 14 zile, fabrica de la Găeşti

In calitate de lider al pieţei de electrocasnice din România şi de unul dintre cei mai importanţi susţinători ai economiei locale, cu aproximativ 4.000 de angajaţi, compania Arctic pri-oritizează sănătatea şi siguranţa acestora, a partenerilor de afaceri şi a consumatorilor. La fabrica din Găeşti s-au confirmat 66 de cazuri de Covid-19, în urma unei proceduri de testare iniţiată de compania Arctic, după primul caz raportat pe data de 7 mai. Arctic a luat decizia de a închide fabrica, cu efect imediat. Toţi cei confirmaţi pozitiv sunt asimptomatici şi sunt spitalizaţi, sub atenta monitorizare a autorităţilor medicale locale. Liniile de lăzi frigorifice vor începe producţia pe data de 2 iunie, iar liniile de frigidere pe data de 25 mai. Între timp, fabrica va trece printr-un program intens de dezinfecţie. Toţi angajaţii fabricii din Găeşti vor intra în şomaj tehnic pentru întreaga perioadă în care liniile de producţie rămân închise, iar diferenţa până la salariul net corespunzător fiecărei poziţii va fi acoperită de Arctic. Angajaţii care au intrat în contact cu persoanele afectate au fost informaţi şi sunt în prezent în autoizolare pentru a reduce răspândirea virusului. Compania Arctic continuă să monitorizeze situaţia şi evoluţia cazurilor confirmate şi respectă toate recomandările oficiale făcute de autorităţile locale de sănătate din România.”În calitate de jucător major al pieţei de electrocasnice, sănătatea este prioritatea noastră principală şi aplicăm cu cea mai mare responsabilitate toate măsurile de prevenţie. Depunem în permanenţă toate eforturile pentru a depăşi această perioadă plină de provocări cu întreruperi minime ale producţiei şi serviciilor, pentru a răspunde nevoilor societăţii şi asigurând în acelaşi timp sănătatea tuturor angajaţilor, a partenerilor de afaceri, a consumatorilor şi a comunităţilor locale. Am iniţiat proactiv testarea ca o măsură suplimentară de siguranţă la cele deja existente în toate facilităţile noastre. Punem în aplicare o serie de măsuri stricte şi proactive, aşa cum rezultă şi din inspecţiile sanitare întreprinse şi lucrăm în strânsă cooperare cu autorităţile sanitare locale şi centrale, pentru a preveni răspândirea virusului şi a proteja sănătatea angajaţilor noştri. Rămânem aproape şi oferim tot sprijinul nostru tuturor celor afectaţi şi familiilor lor”, a declarat Murat

Buyukerk, Chief Executive Officer Arctic. Încă din primele stadii ale pandemiei, Arctic a pus în aplicare un plan temeinic de pregătire şi de acţiune pentru a asigura măsuri de prevenţie la cel mai înalt nivel în toate operaţiunile sale, în sediul central şi în fabrici.

” Angajaţii au primit toate echipamentele de

protecţie necesare în lupta împotriva răspândirii Covid-19, în conformitate cu protocolul pandemic al companiei şi recomandările autorităţilor.

” Compania a intensificat măsurile de curăţenie şi igienă, precum şi frecvenţa igienizării în timpul zilei, inclusiv igienizarea suplimentară a suprafeţelor des utilizate.

” Kituri de igienă au fost instalate în toate punctele de trafic şi spaţiile de facilităţi, în timp ce toate zonele comune ale clădirilor şi instalaţiile sunt în permanenţă dezinfectate, inclusiv autobuzele utilizate pentru transportul angajaţilor.

” În fabrici au fost puse covoare dezinfectante la porţile de acces, precum şi camere termice pentru verificarea temperaturii. ” La depozitul de la fabrica din Găeşti au fost montate dispozitive de curăţare pentru camioanele care vin din zone cu risc ridicat. În plus, faţă de aplicarea planului de prevenţie, menit să protejeze sănătatea şi siguranţa angajaţilor, Arctic a venit şi în sprijinul celor din prima linie a luptei împotriva Covid-19, prin donarea a peste 1.300 de electrocasnice în valoare de peste 1,4 milioane RON la peste 90 de spitale şi unităţi medicale din toată România, inclusiv către toate spitalele importante din judeţul Dâmboviţa.