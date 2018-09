Penitenciarul Găesti Comunicat de presă

Share This





















Vineri, 14.09.2018, Penitenciarul Găeşti a realizat o activitate de ecologizare pe valea râului Potop, cu un grup de 9 persoane private de libertate, în cadrul campaniei „Let’s do it, Romania!”.

Let’s Do It Romania este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune curăţarea deşeurilor din arealele natural ale ţării. Acţiunea vine ca urmare a acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Asociaţia „Viitorul în Zori”.

Scopul acţiunii a fost şi unul de activare a simţului de responsabilitate civică faţă de mediul înconjurător.

Pentru mai multe informaţii desemnăm ca persoană de contact purtătorul de cuvânt al instituţiei, agent şef principal Florin ISPAS tel. mobil 0744/656 139, e-mail: florin.ispas@anp.gov.ro.

Comisar şef de penitenciare Gheorghe ANGHEL,

Director Penitenciarul Găeşti