Pe 6 decembrie creștinii ortodocși îl celebrează pe SFÂNTUL NICOLAE

În fiecare an, în 6 decembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din calendar: Sfântul Ierarh Nicolae. Ziua aduce și bucurii pentru copii, care au așteaptat daruri de Moș Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae este, probabil, cel mai cunoscut și mai iubit sfânt al Bisericii noastre, și nu numai. Popularitatea de care el se bucură se datorează în primul rând generozității sale față de cei săraci și nevoiași.

El este ocrotitorul marinarilor, pescarilor, farmaciștilor, parfumierilor, dogarilor, copiilor, fetelor care urmează să se căsătorească, școlarilor, avocaților și al celor care suferă nedreptăți la judecată. Tot el este protectorul celor care fac comerț pe mare, motiv pentru care chipul său a fost așezat pe stema Camerei de Comerț din Bari.

Legende și tradiții

Una dintre cele mai cunoscute legende despre Moș Nicolae este povestea celor trei fete sărace, care neavând zestre nu puteau să se căsătorească și urmau să fie vândute de tatăl lor unor bărbați înstăriți. Se spune că Sfântul Nicolae, aflându-le durerea, le-a aruncat fiecăreia pe geam, într-o noapte, câte un săculeț de bani. Săculeții au căzut fie în ciorapii puși la uscat, fie în ghete. De aici este obiceiul ca darurile de Moș Nicolae să fie puse în ghetuțe.

Ca Sfânt, Moș Nicolae a fost mai darnic cu pedepsele decât cu recompensele. Conform tradiției creștine, el pedepsea pe cei care se abăteau de la dreapta credință lovindu-i cu nuiaua peste mâini. Ziua de 6 decembrie încheie ciclul de sărbători și practici magice, dedicate în special lupilor și spiritelor morților-strigoi, început la mijlocul lunii Noiembrie (Filipii de Toamnă, Filipul cel Schiop, Ovidenia, Lăsatul Secului de Crăciun, Noaptea Strigoilor și Santandrei) și încheiat la începutul lunii decembrie (Zilele Bubatului, Varvara, Moș Andrei), specific unui străvechi început de an autohton, probabil Anul Nou dacic.

Mai veche este însă tradiția pedepsirii copiilor neascultători cu nuielușa lăsată în încălțările lor în noaptea de 5/6 decembrie. În nopțile marilor sărbători, când se deschide cerul pentru o clipă, oamenii pot să-l vadă stând la Masa Împărătească în dreapta lui Dumnezeu. Moș Nicolae împarte astăzi, asemănător lui Moș Crăciun, daruri celor mici.

Moș Nicolae este o personificare la vârsta senectuții, a timpului îmbătrânit care a preluat din Calendarul creștin numele și data de celebrare ale Sfântului Nicolae (6 decembrie).

Există obiceiul la sate ca în ziua de Sfântul Nicolae feciorii să se organizeze în cete și să-și aleagă gazda unde vor merge pentru repetițiile colindelor de Crăciun și de Anul Nou. Legenda lui Moș Nicolae s-a răspândit în toată lumea și a luat caracteristicile fiecărei țări. În Europa, în secolul al XII-lea, ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor și a activităților caritabile.

În tradițiile românești, Moș Nicolae are atribuții străine de statutul său ierarhic: apare pe un cal alb, aluzie la prima zăpadă care cade la începutul iernii, păzește Soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el spre tărâmurile de miazănoapte pentru a lăsa lumea fără lumină și caldură, este iscoada lui Dumnezeu pe lângă Drac, ajută vadu-vele, orfanii și fetele sărace la măritat, este stăpânul apelor și salvează de la înec corabierii, apără soldații pe timp de război, motiv pentru care este invocat în timpul luptelor.

Iarna, după spusele multora, începe la Sf. Neculai. Sf. Neculai e un moș bătrân cu barbă albă. Atunci trebuie să-și scuture negreșit Sf. Neculai barba lui cea albă, adică trebuie să ningă neapărat. Iar când se întâmplă câteodată să fie locul negru, atunci se zice: „Hei, a-ntinerit Sf. Neculai!” La Sân’ Ion se duce neaua (se înfrânge iarna), dacă a adus-o Sân’ Nicoară cu cal alb, sau, cu alte cuvinte, dacă a venit Sân’ Nicoară pe cal alb, Sân’ Ion va merge pe cal negru, adică va duce iarna (Pamfile, 1997, p. 438).