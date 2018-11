Pe 28 noiembrie, Ziua piramidei din Bucegi

Share This





















Munţii Bucegi sunt consideraţi de către specialişti un punct energetic foarte puternic, iar cercetările ar fi demonstrat că zona este mai încărcată decât oricare alta din România. Fără însă să aibă o explicaţie mai clară, în fiecare an, pe 28 noiembrie, zeci de oameni urcă pe Platoul Bucegilor la celebrul Sfinx. Se spune că fenomenul are loc la apus. Potrivit unor legende, ei speră să vadă la apus cum razele soarelui construiesc o piramidă energetică, în jurul chipului sculptat în piatră. Fenomenul ciudat ar fi apărut, potrivit poveştilor, în ziua în care Decebal şi-a ucis fiul, chiar în acest loc, ca sacrificiu ritualic, pentru a-l trimite ca mesager zeilor. Cabanierul de la Babele, care trăieşte de o viaţă pe munte, este imun la toate aceste teorii. „Nu am văzut niciodată piramida. În ultimii ani s-a tot vorbit despre acest fenomen, dar eu unul nu l-am văzut niciodată”, a spus bărbatul. Salvamont Salvaspeo Dâmboviţa face recomandări

Salvamontiştii dâmboviţeni aduc la cunoştinta turiştilor ce doresc să participe la ziua Sfinxului, în data de 28.1 1.2018, să fie echipaţi corespunzător pentru sezonul de iarnă şi să aibă asupra lor lanterne, frontale, traseul Peştera – Babele fiind marcat cu bandă reflectorizantă.