Patru noutăţi la Chindia pentru returul sezonului. LISTA TRANSFERURILOR ÎN LIGA A II-A OFICIALIZATE PÂNĂ PE 17 FEBRUARIE

• Juventus Bucureşti

– Sosiri: Al. Muscă (Dacia Unirea), Hurdubei (Aerostar)

– Plecări: Arsu (liber, prin decizie CNSL), R. Alecsandru (Petrolul 52), Stoenac (Cetate Deva, împrumut), Rontea, E. Nica (ambii C.S. Baloteşti, împrumut), Opriş (C.S.M. Şcolar Reşiţa, împrumut)

• UTA Bătrâna Doamnă

– Sosiri: D. Muntean (Olimpia Satu Mare), Vîlceanu (F.C. Steaua Bucureşti, împrumut)

– Plecări: –

• F.C. Braşov

– Sosiri: Tripşa (Cremonese), Cristil (F.C. Voluntari II)

– Plecări: Ş. Moraru (A.F.C. Hărman), Petra (ASA Tg. Mureş, împrumut terminat), Leca (The New Saints F.C., Ţara Galilor), Săftescu (F.C. Dinamo, împrumut terminat), Fl. Cordoş (Luceafărul), Fl. Răsdan (Concordia Chiajna, împrumut terminat), R. Răducan (SC Popeşti Leordeni), Vl. Ignat (Metalul Reşiţa), Dîrstariu, N. Roşu, Turdean (toţi A.F.C. Hărman, împrumut)

• Olimpia Satu Mare

– Sosiri: A. Voicu (F.C. Voluntari, împrumut), I. Roşu (A.C.S. Poli Timişoara), Daminuţă (Hapoel Nir Ramat HaSharon, Israel)

– Plecări: D. Muntean (UTA Bătrâna Doamnă), Takacs (Asociaţia Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenţilor Clujeni), Băican (F.C. Zalău, final împrumut şi transfer definitiv)

• Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

– Sosiri: Ghinga (Metalul Reşiţa), Bujor (Foresta Suceava)

– Plecări: Ţepeş (AFK Csikszereda)

• C.S. Mioveni

– Sosiri: Căt. Alexe (F.C. Viitorul II), A. Neagoe (Chindia), Burnea (Unirea Tărlungeni), Boboc (Astra, împrumut)

– Plecări: Bg. Stancu (A.F.C. Dănuţ Coman, împrumut terminat), Boboc

(Astra)

• Chindia Târgovişte

– Sosiri: Săftescu (F.C. Dinamo, împrumut), D. Dumitraşcu (C.S.M. Rm. Vâlcea), Căbuz (Viitorul via C.S.M. Rm. Vâlcea, împrumut)

– Plecări: A. Neagoe (C.S. Mioveni), Roşciugă, Val. Neaga (ambii F.C. Aninoasa, ultimul împrumutat)

• Luceafărul Oradea

– Sosiri: Began (liber), Fl. Cordoş (F.C. Braşov), Bactăr (Metalurgistul Cugir, revenire împrumut), D. Ursu (ASA Tg. Mureş), Chiş-Toie (C.S. Oşorhei, revenire împrumut), Codoban (liber), A. Predescu (Gaz Metan Mediaş), Miholca (F.C. Bistriţa), M. Matei (Foresta)

– Plecări: Pap (ASA Tg. Mureş), Fl. Ilie, Păcurar (ambii Pandurii), Al. Radu (Petrolul 52), Sorian, Cigan (ambii SV Hollenburg, Austria), Zs. Lukacs (AFK Csikszereda)

• Foresta Suceava

– Sosiri: Vraciu (A.C.S. Poli), Asanache (Concordia Chiajna, împrumut), C. Buziuc, A. Florescu, Coroamă (toţi LPS Suceava), Al. Ivan (Viitorul Liteni)

– Plecări: R. Avram (C.S. Afumaţi), Bujor (Sepsi OSK), M. Matei (Luceafărul)

• Dacia Unirea Brăila

– Sosiri: Moglan (C.S. Afumaţi), Alb. Popa (C.S.Ş. Braşovia)

– Plecări: Al. Muscă (Juventus), Enciu (Lanusei Calcio), Mucuţă (Sportul Chiscani, împrumut), Gîrlea (ASU Poli Timişoara)

• C.S. Afumaţi

– Sosiri: Muţiu (Dinamo via C.S.M. Rm. Vâlcea, împrumut), R. Avram (Foresta), Niţescu (Înainte Modelu),

– Plecări: Balgiu (ASA Tg. Mureş via Concordia Chiajna), Moglan (Dacia Unirea Brăila)

• Dunărea Călăraşi

– Sosiri: Al. Avram (F.C. Braşov via A.F.C. Hărman, împrumut), C. Cristea (C.S.M. Rm. Vâlcea), Cincă (F.C.M. Alexandria), Bg. Stancu (Metalul Reşiţa), Cr. Puşcaş (Fjardabyggd, Islanda), Ţîră (Neftchi Baku, Azerbaidjan)

– Plecări: Zsivanovics (Borac Eaeak, Serbia), Bg. Panait (AFK Csikszereda), Slv. Ilie (Suporter Club Oţelul)

• Academica Clinceni

– Sosiri: H. Iancu, Cr. Matei (ambii A.C.S. Berceni, împrumut terminat), Chindriş (F.C. Botoşani, împrumut), Bg. Matei (F.C.M. Alexandria), Bg. Stancu (A.F.C. Dănuţ Coman), H. Chiacu (C.S. Tunari), Onţel, D. Benzar (ambii F.C. Steaua Bucureşti, împrumut), Cioablă, A. Cruceru (ambii F.C. Viitorul II, împrumut)

– Plecări: R. Crişan, Butean (ambii Astra, împrumut terminat), Fota (Concordia Chiajna, împrumut terminat), Fl. Ştefan (F.C. Olt Slatina, împrumut terminat), C. Predescu (Skenderbeu Korce, Albania), Antohi (Sohar SC, Oman), Chebac (Delta Dobrogea), Gojnea (C.S. Baloteşti via A.F.C. Comprest GIM)

• C.S.M. Râmnicu Vâlcea – Sosiri: –

– Plecări: Muţiu (C.S. Afumaţi via F.C. Dinamo), Samson, Buşu, Stana (toţi Pandurii, primii doi împrumut), C. Cristea (Dunărea Călăraşi), S. Drăghici (F.C. Ardealul, împrumut terminat), N. Mocanu (F.C. Ardealul), Ceapă (Atletic Bradu), Bg. Geantă, Ov. Mihai (ambii Cosmos Aystetten, Germania), Ad. Stoica, Piscanu (ambii SCM Piteşti), D. Dumitraşcu (Chindia), Căbuz (Chindia via F.C. Viitorul), Ad. Cîrstea (C.S. Podari), Dina, Cr. Munteanu, Oct. Vasile, Fl. Pîrvu (toţi Metalul Reşiţa), I. Marian, R. Georgescu, I. Teodorescu, Bg. Popescu (toţi A.C.S. Şirineaşa, împrumut), D. Preda, Tănăsescu, Roşianu, Horumbă, Chiripuş (toţi A.C.S. Şirineasa, prelungire împrumut)

• ASU Politehnica Timişoara

– Sosiri: Mera (FK Taraz, Kazahstan), Ad. Ungureanu (Ripensia, împrumut), Nicolescu (CD Acero), Gîrlea (Dacia Unirea Brăila), R. Filip (A.C.S. Podari)

– Plecări: Al. Mitrea (C.S. Ineu, împrumut terminat), Todorov (A.C.S. Poli, împrumut terminat), D. Constantinescu (TSV Berg, Germania, împrumut terminat), Dănăricu, D. Mărgărit (ambii Pandurii, împrumut terminat), D. Băban, P. Niţă (ambii Marcel Băban Jimbolia, împrumut terminat)

• C.S. Baloteşti

– Sosiri: Cip. Dicu (C.S. Tunari), G. Ivan (Unirea Tărlungeni), Rontea, E. Nica (ambii Juventus, împrumut), Gojnea (A.F.C. Comprest GIM via Academica Clinceni, împrumut)

– Plecări: Bâtfoi (ASA Tg. Mureş), Păduraru (Inter Petrila), A. Iordache (decizie CNSL) • Unirea Tărlungeni

– Sosiri: –

– Plecări: I. Popescu (F.C. Dinamo, împrumut terminat), G. Lazăr (Unirea Slobozia), Zaina (Pandurii), V. Mihai (F.C. Voluntari, împrumut terminat), Sin (ASA Tg. Mureş), Şt. Niculae (Metaloglobus), R. Nae (F.C. Dinamo II via F.C. Voluntari), Burnea (Mioveni), G. Ivan (C.S. Baloteşti), M. Alecsandru (Agricola Borcea), Manciu, Ciortan, Braga (toţi C.S. Tunari)

• Metalul Reşiţa

– Sosiri: V. Lupu (A.C.S. Berceni), Vl. Ignat (F.C. Braşov), Dina, Cr. Munteanu, Oct. Vasile, Fl. Pîrvu (toţi C.S.M. Rm. Vâlcea)

– Plecări: Prvulovic (Spvgg 05 FrankfurtOberrad, Germania), Bg. Stancu (Dunărea Călăraşi), Ghinga (Sepsi OSK), Jamali (FK Deeiae, Muntenegru), Selishta (TuSErndtebrück, Germania), Căt. Dinu (Olimpic Cetate Râşnov), Cl. Ştefan (C.S. Podari), Skraparas (AP Eginiakos, Grecia), Chira (C.S. Tunari), Cr. Ionescu (retras)

NOTĂ: Pe listele de mai sus figurează doar transferurile care au fost înregistrate la Departamentul Competiţii al FRF, nefi-ind incluse plecările cu destinaţii necunoscute sau transferurile efectuate, prin intermediul echipelor satelit, la Asociaţiile Judeţene de Fotbal şi au anunţate la Departamentul Competiţii.