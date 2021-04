PATRU ÎNOTĂTORI DE LA CS TÂRGOVIŞTE, LA CUPA ROMÂNIEI

Ediţia din acest an a Cupei României la înot pentru seniori, tineret şi juniori se află în plină desfăşurare la Complexul Turistic de Nataţie din Târgovişte.

La competiţia programată în perioadele 31 martie – 3 aprilie (rezervată probelor feminine) şi 7 -10 aprilie (rezervată probelor masculine), Clubul Sportiv Târgovişte este reprezentat de patru sportivi, ce se vor afla la startul mai multor probe.

Înotătorii clubului nostru (antrenaţi de Octavian Postolache) prezenţi la ediţia din acest an a Cupei sunt Clara Spânu (senioare), Adelina Bostangiu, Andrei Amuza şi Andrei Lazăr (toţi juniori).

Adelina Bostangiu, calificată în finalele probelor de 50 şi 100 m bras

În primele zile de concurs, Adelina Bostangiu are parte de rezultate mai mult decât bune, calificându-se în două finale.

Prima finală prinsă de talentata sportivă a clubului nostru a fost cea de 50 m bras. La finalul acesteia, Adelina s-a clasat pe locul 11, în ierarhia dedicată junioarelor.

A doua finală în care a reuşit calificarea sportiva clubului nostru a fost în cea de 100 m bras. Întrecerile acestei probe vor avea loc sâmbătă de dimineaţă. La fel ca şi în proba de 50 m bras, Adelina speră să obţină un rezultat cât mai bun şi în proba de 100 m bras.