Patrimoniul fostelor Exploatări Miniere Şotânga în atenţia Ministrul Economiei

Parlamentarii PSD Dâmboviţa sunt interesaţi de problemele judeţului Dâmboviţa. Zilele trecute a fost înaintată o interpelare domnului Mihai Tudose, Ministrul Economiei şi se referă patrimoniul fostei Exploatări Miniere Şotânga, care se doreşte să treacă în proprietatea administraţiei publice locale Şotânga, care este şi proprietar al terenului. Intenţia administraţiei publice locale de la Şotânga este de a reabilita şi moderniza aceste clădiri şi de a le transforma în locuinţe pentru tineri, locuinţe sociale, piaţă agroal-imentară, centru de comandă pentru situaţii de urgenţă, parc agro-industrial: „în anul 2005, urmare reorganizării Societăţii Naţionale a Cărbunelui Ploieşti, a apărut SC „Carbonifera” SA Ploieşti, respectiv „Carbonifera” Şotânga, societăţi aflate în acest moment în faliment. Activitatea minieră pe teritoriul comunei Şotânga, din judeţul Dâmboviţa, a încetat în totalitate în anul 2009. Toate construcţiile care, altădată, alcătuiau un complex bine pus la punct (birouri, cantină, locuinţe, club, spital, garaj etc.) au fost lăsate fără niciun fel de pază, abandonate.

Pentru a stopa distrugerea acestor active, Primăria Şotânga a iniţiat demersuri de preluare a clădirilor, în contul datoriei imense pe care Societatea Naţională a Cărbunelui şi SC „Carbonifera” SA Ploieşti le înregistrau la bugetul local. Intenţia administraţiei publice locale a fost aceea de a reabilita şi moderniza imobilele respective şi de a le pune la dispoziţia comunităţii, dându-le destinaţii sociale şi economice: locuinţe pentru tinerii căsătoriţi şi pentru persoanele vulnerabile, piaţă agro-alimen-tară, centru de comandă serviciu pentru situaţii de urgenţă, parc agro-industrial etc.

Iniţiativa Primăriei Şotânga a rămas iară ecou. în tot acest interval de timp, unele dintre clădiri au dispărut, fie măcinate de intemperii, fie devalizate de hoţi, altele au ajuns la un grad de degradare de aproape 90%. Precizez că administraţia publică locală a comunei Şotânga este proprietarul terenului de sub imobilele fostei Exploatări Miniere Şotân-ga, fapt întărit de instanţele de judecată, care s-au pronunţat definitiv şi irevocabil în această privinţă, încă din anul 2011. Sentinţele judecătoreşti au fost puse în aplicare în anul 2015 de către lichidatorii judiciari CARDUELIS CONSULTING IPURL şi A&A CONSULTANTS IPURL. Este clar că, în aceste condiţii, nu se va găsi niciodată un cumpărător pentru clădirile care, dincolo de faptul că se află acum în stare avansată de degradare, sunt şi amplasate pe terenul Primăriei Şotânga.

Menţionez că administraţia publică locală a comunei Şotânga, după ce a reintrat în posesia terenului, a întreprins demersuri să cumpere imobilele care au aparţinut fostei Exploatări Miniere Şotân-ga, însă nici de această dată nu a ajuns la un rezultat pozitiv, întrucât patrimoniul era revendicat în instanţă şi de Societatea Naţională a Cărbunelui Ploieşti, şi de SC „Carbonifera” SA Ploieşti. între timp, litigiul a fost soluţionat irevocabil, iar SC „Carbonifera” SA Ploieşti este de acord să predea în orice moment bunurile respective către Societatea Naţională a Cărbunelui Ploieşti, iar lichidatorul acesteia a comunicat Primăriei Şotânga că imobilele vor fi valorificate, după evaluare şi intabulare.

Prin prisma considerentelor arătate, vă rog să analizaţi posibilitatea ca patrimoniul fostei Exploatări Miniere Şotânga să treacă în proprietatea administraţiei publice locale, care este şi proprietar al terenului”, se arată în interpelarea deputatului PSD, Corneliu Ştefan. Şi senatorul Adrian Ţuţuianu a mers personal la Ministerul Economiei şi a depus o documentaţie din partea administraţiei locale de la Şotânga.