PAS Pucioasa a retrogradat, Atletic Fieni are probleme, Utchim Găesti nu mai există Caragiale, Mătăsaru, Zăvoiu, Ghimpaţi, Coada Izvorului au echipe în Liga a 4 a

Din Liga a 4 a dâmboviţeană a retrogradat doar PAS Pucioasa, o echipă cu stadion, cu tribune (una acoperită), cu vestiare, cu sală de sport şi alte facilităţi. Se aude că nu va continua în Liga a 5 a (Onoare). Este posibil să devină ca o jucărie defectă aruncată la întâmplare.

Mari probleme are o altă echipă de oraş, Atletic Fieni. Situaţia acestei grupări este foarte delicată. E ca un veteran consumat, plictisit şi neajutat. La Găeşti, Utchim a dispărut de mult.

Iată trei oraşe destul de mari şi dezvoltate, Pucioasa, Găeşti şi Fieni, unde fotbalul nu are căutare şi autorităţile nu au găsit soluţii să-l spijine.

Nu înţeleg cum alte echipe gen Viitorul Caragiale, Progresul Mătăsaru, CS Coada Izvorului (fostă CS Petreşti), Spicul Ghimpaţi, Flacăra Zăvoiu pot supravieţui în Liga a 4 a, iar PAS Pucioasa şi Atletic Fieni nu, iar Utchim Găeşti nici măcar să existe.

O altă echipă tare, Dentaş Tărtăşeşti s-a desfiinţat. Locul ei a fost luat de Olimpicii Ulmi (fostă Inter Viişoara).

În stagiunea trecută, Libertatea Urziceanca şi Gaz Metan Finta s-au retras din campionat încă din tur.

Este de urmărit dacă nou-promovatele Unirea Bucşani, Sportul Gemenea şi Unirea Colibaşi vor rezista în Liga a 4 a dâmboviţeană. Se aude că echipa din Coli-başi unde evoluează Gabi Paraschiv, Vasile Petre (antrenorii de la Flacăra Moreni) şi Marius Guţă are probleme financiare şi vrea să rămână în Liga a 5 a (Onoare), şi să cedeze locul de Liga a 4 a.