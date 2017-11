Participare numeroasă la marşul de protest împotriva violenţei domestice

Share This





















Sute de persoane au participat la marşul de protest impotriva violentei domestice, pentru a marca Ziua Internationala de Lupta împotriva Violentei asupra Femeii, stabilita la data de 25 noiembrie. Manifestarea a fost organizată de Primăria municipiului Târgovişte, prin Direcţia de Asistenţă Socială, în parteneriat cu Crucea Roşie – Filiala Damboviţa, Arhiepiscopia Târgoviste si Agentia Naţională pentru Egalitate de Şanse (ANES). Actiunea a fost inclusă în Campania Internatională „16 zile de activism impotriva violentei in familie” şi a avut ca scop prevenirea şi combaterea violentei domestice prin informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la fenomenul social cu efecte grave pe care îl are mediul familial violent asupra membrilor familie şi a societatii in general. Primarul Cristian Stan a amintit că este al cincilea an consecutiv în care are loc acest marş şi a subliniat că, prin direcţia de specialitate, se fac eforturi susţinute pentru reducerea violenţei domestice.