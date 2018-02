Parlamentul European a decis eliminarea orei de vară

Share This





















Disconfortul fizic creat de schimbarea orei de două ori pe an şi rezultatele unor studii care arată că economia de energie este sub nivelul scontat, ar putea determina oficialii europeni să elimine schimbarea orei în statele membre. Rezoluţia a fost votată deja de majoritatea deputaţilor europeni, urmând ca statele membre să o adopte fiecare în parte.

384 de deputaţi ai Parlamentului European, dintre cei 549 prezenţi, au votat joi „pentru” renunţarea la schimbarea orei de două ori pe an, astfel încât ora de iarnă va fi valabilă pentru tot cursul anului. Rezoluţia a fost susţinută de 70 de deputaţi „cronofili”, după ce mai multe organizaţii, precum Asociaţia împotriva dublei ore de vară (ACHED), au denunţat schimbările de oră şi efectele lor nocive asupra sănătăţii, considerând „discutabile” economiile la energie realizate prin schimbarea orei.

Parlamentul European (PE) a cerut Comisiei Europene (CE) o evaluare „în profunzime” a avantajelor şi dezavantajelor schimbării orei în mod semestrial şi să prezinte „dacă este necesară” o revizuire a directivei care o organizează în cadrul Uniunii Europene. Eurodeputaţii consideră că „numeroase studii ştiinţifice (despre acest subiect) nu au avut rezultate concludente, dar au arătat, în schimb, existenţa unor efecte negative asupra sănătăţii finţelor umane”.

Comisia Europeană are sarcina de a convinge toate cele 28 de state membre să aplice rezoluţia, caz în care ora de iarnă va fi aplicată tot anul.