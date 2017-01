Parlamentarii PSD Dâmboviţa, au funcţii importante în Comisiile de specialitate ale Parlamentului României

Share This





















Parlamentarii dâmboviţeni au primit funcţii importante în Comisiile de specialitate ale Parlamentului României. Senatorul Adrian Ţuţuianu ocupă funcţia de secretar al Senatului, deputatul Rovana Plumb deţine funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, deputatul Leonardo Badea a obţinut funcţia de vicepreşedinte al Comisiei de Buget, Finanţe şi Bănci din Camera Deputaţilor, poziţie extrem de importantă, dat fiind faptul că este comisia care avizează toate deciziile care ţin de bugetul de stat, de bugetul asigurărilor sociale şi legislaţia financiar-fiscală. Senatorul Titus Corlăţean este membru al Comisiei pentru Constituţionalitate, Libertăţi Civile şi Monitorizarea Executării Hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Deputatul Corneliu Ştefan este membru în Comisia pentru Administraţie Publică şi Amenajarea Teritoriului. Deputatul Carmen Holban este membru în Comisia pentru Sănătate şi Familie şi deputatul Oana Vlăducă este membru în Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă.

„La Senat, Adrian Ţuţuianu a reuşit să fie secretar al Senatului României, demnitate pe care am mai exercitat-o timp de doi ani în mandatul anterior. Sunt bucuros că am reuşit să ocup această poziţie care este importantă în economia activităţii Senatului României, am calitatea de membru al Biroului Permanent al acestei instituţii, şi sunt hotărât să mă achit cu brio de toate sarcinile încredinţate şi, în acelaşi timp, să fiu un factor important în cadrul dezbaterilor din Parlament, din Comisiile de specialitate şi în relaţia Senat-Instituţii publice. Am fost desemnat şi în Comisia Juridică de Numiri, Disciplină, Imunităţi, Validări, calitate pe care am avut-o şi în mandatul trecut, este singura comisie din care fac parte. Domnul Titus Corlăţean este membru al Comisiei pentru Constituţionalitate, Libertăţi Civile şi Monitorizarea Executării Hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. La Camera Deputaţilor, doamna Rovana Plumb are, de asemenea, o poziţie importantă în funcţionarea acestei instituţii, este vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru în Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială. Foarte important este faptul că domnul Badea Leonardo este vicepreşedinte al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Camera Deputaţilor, care este cameră decizională în materie şi poziţia lui este extrem de importantă, este practic Comisia care avizează tot ce ţine de bugetul de stat, de bugetul asigurărilor sociale şi legislaţia financiar-fiscală. Domnul Corneliu Ştefan este de asemenea membru într-o comisie importantă, Comisia pentru Administraţie Publică şi Amenajarea Teritoriului. Doamna Carmen Holban, aşa cum era normal, este membru în Comisia pentru Sănătate şi Familie şi doamna Oana Vlăducă este membru în Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă. Sunt convins că toţi colegii îşi vor face cu brio datoria în aceste comisii de specialitate şi că vor contribui într-o manieră serioasă la succesul programului nostru de guvernare. (…) Eu cred că nu am primit foarte puţin, două poziţii de conducere în cele două Camere ale Parlamentului înseamnă foarte mult. De asemenea, poziţia de vicepreşedinte la Comisia de Buget este extrem de importantă. Vă fac precizarea că este doar prima sesiune parlamentară. Pe funcţii se aleg oamenii la începutul fiecărei sesiuni parlamentare şi vom vedea care sunt soluţiile de viitor în raport de cum confirmă unii sau alţii şi în raport şi de alte activităţii pe care le desfăşoară Partidul Social Democrat. Eu sunt mulţumit cu ceea ce am obţinut şi nu sunt din categoria liderilor care stau tot timpul să ceară ceva în plus. Eu sper să avem o reprezentare bună şi în structurile administraţiei publice centrale după constituirea Guvernului şi atunci probabil că vom vedea cu toţi un pic altfel lucrurile”, a declarat preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu.

Preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu este convins că pentru rezultatele bune obţinute la alegeri, Organizaţia PSD Dâmboviţa va fi recompensată după constituirea Guvernului şi cu funcţii importante la nivelul administraţiei publice centrale.