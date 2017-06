„Părinţi reali pentru copii digitali. Cum navigam în universul digital: instrumente şi strategii”

Share This





















Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” din municipiul Târgovişte a găzduit Conferinţa”Părinţi reali pentru copii digitali. Cum navigăm în universul digital: instrumente şi strategii”. Evenimentul a fost organizat de ActiveWatch, Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu”, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte şi EduCab şi a reprezentat un dialog – atât pe tema problemelor generate de dezvoltarea accelerată a tehnologiei informaţiei, cât şi a decalajelor de competenţe între părinţi şi copii în navigarea în spaţiul virtual.

Au fost prezenţi: Claudia Gilia, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Agnes Erich – directorul Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu”, Mircea Toma, psiholog şi preşedinte ActiveWatch, Ed Klute, director Mira Media şi Jessie Hanssen, expert digital la Biblioteca Utrecht (Olanda), Franco Cima, coordonator al Comisiei Şcolare în Bologna, Italia, Vlăduţ Andreescu, metodist în cadrul Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, manager Europe Direct Târgovişte şi reprezentant EduCab, directori ai bibliotecilor din judeţ.

Claudia Gilia,

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa:

„E o bucurie sinceră să vă adresez câteva gânduri cu prilejul evenimentului găzduit astăzi de Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte – Conferinţa cu tema „Părinţi reali pentru copii digitali”. Îi felicit pe organizatori şi salut prezenţa în judeţul Dâmboviţa a specialiştilor în educaţie digitală din Italia, Olanda şi Marea Britanie, care astăzi au prilejul să se întâlnească cu bibliotecarii dâmboviţeni pentru a schimba impresii şi a împărtăşi din experienţa lor în activitatea desfăşurată în comunităţile dezavantajate.

Tema conferinţei de astăzi este una de actualitate şi de maximă importanţă pentru şcoala românească şi pentru societate în ansamblul ei.

Navigarea în spaţiul virtual a devenit mai mult decât o necesitate. Pentru a face faţă schimbărilor, provocărilor actuale ale societăţii noastre, generaţia tânără trebuie să dobândească o bază solidă de cunoştinţe pentru a face faţă încercărilor de zi cu zi. Lectura – una dintre cele mai importante şi utile activităţi ale omului de-a lungul vieţii sale – a fost înlocuită, în ultimii ani, de domeniul IT, iar copiii, de la vârste fragede, aleg „să se piardă” în spaţiul virtual, în defavoarea cititului şi studiului aplicat. Trebuie să fim conştienţi atât de beneficiile Internetului în dezvoltarea copiilor, cât şi de sfera extinsă de riscuri şi pericole la care aceştia se expun în lipsa unei educaţii corecte şi a unor măsuri de protecţie corespunzătoare. Extinderea utilizării reţelelor de socializare, varietatea acestora, integrarea online-ului în dimensiuni tot mai variate ale vieţii vin cu provocări permanente atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.

Ştim că rolul şi obiectivele unei educaţii sănătoase au fost dintotdeauna şi continuă să fie esenţiale în societatea contemporană. Iată de ce, noi, echipa de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa am intensificat demersurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. La rândul meu, ca părinte, sunt conştientă atât de interesul copiilor pentru Internet, cât şi de responsabilitatea pe care părinţii o au în urmărirea timpului petrecut de aceştia în faţa computerului. Consider că este necesar să ne facem timp să aflăm mai mult despre comportamentul copiilor pe Internet, să menţinem o comunicare permanentă cu ei, să-i îndrumăm către materiale şi resurse de informare şi învăţare relevante, să discutăm riscurile la care copiii se pot expune pe Internet.

De asemenea, şi cred că sunt în asentimentul tuturor părinţilor, vreau să ştiu că elevii dâmboviţeni sunt în deplină siguranţă la şcoală, pe stradă şi acasă, considerând că este de datoria noastră să ne preocupăm permanent atât de securitatea lor, cât şi de creşterea calităţii actului educaţional – care să le asigure elevilor o pregătire bună în raport cu cerinţele actuale.

Am convingerea că este esenţial să existe o legătură strânsă între autorităţi, cadre didactice şi părinţi pentru protejarea copiilor noştri. Totodată, recunosc importanţa lecturii şi informaţiilor obţinute prin mijloacele oferite de tehnologia informaţiei. Elevii primesc cunoştinţe în mod formal şi, astfel, le pot insera în procesul complex, dar util, al educaţiei.

Cu încuviinţarea dumneavoastră, închei prin a transmite, încă o dată, din partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, toate urările de bine tuturor participanţilor şi invitaţilor prezenţi la eveniment, iar oaspeţilor din străinătate le urez să petreacă într-un mod cât mai plăcut aceste zile în municipiul Târgovişte şi în judeţul Dâmboviţa!”