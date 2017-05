Parcul Central al oraşului Pucioasa şi străzile Republicii şi Cerealişti, modernizate prin POR

Share This





















Consiliul Local al oraşului Pucioasa s-a reunit în şedinţă ordinară la data de 27 aprilie 2017. Pe orfinea de zi au fost mai multe proiecte de hotărâre ce au vizat investiţii de viitor foarte importante pentru oraşul Pucioasa. Unul dintre proiectele votate a fost cel privind aprobare P. U. Z. -modernizare şi amenajare peisageră zona centrală a staţiunii balneoclimaterice oraş Pucioasa. Acest proiect era necesar să fie aprobat pentru că administraţia oraşului Pucioasa lucrează intens la un proiect „Modernizarea peisageră în zona centrală a staţiunii balneoclimatice Pucioasa”, investiţiie ce urmează a obţine finanţare pe POR 2014 – 2020 , AXA dedicată staţiunilor, aceasta fiind AXA 7 – diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului care s-a redeschis. Acesta este al doilea proiect al oraşului Pucioasa pe

” Oraşul Pucioasa, datorită statutului de staţiune balneoclimatică, se află într-o situaţie privilegiată deoarece pe POR 2014 -2020 există o AXă dedicată staţiunilor, aceasta fiind AXA 7 – diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.

În condiţiile date, în prima sesiune de depunere, ce s-a încheiat în Decembrie 2016, am reuşit să depunem un proiect în valoare de aproape 5 milioane euro (suma maximă pentru fiecare proiect), ce se află în evaluare – unde a trecut cu succes de prima etapă.

Pe lângă creşterea atractivităţii staţiunii Pucioasa, acest proiect are ca obiectiv reabilitarea străzilor Pucioasa sat – Carierei, str. Libertăţii, Bulevardul Gării, str. Avram Iancu, str. Aleea Ardealului, str. 1 Decembrie, str. Stadionului, str. Dacia şi realizarea a două grădini (parcuri mai mici) -ce sunt convins că vor fi puncte de atracţie atât pentru turişti, cât şi pentru localnici!

Acum, această AXă s-a redeschis şi aş vrea să vă prezint cele două proiecte la care muncim intens şi pe care sperăm să le depunem în această sesiune.

Consider că avem obligaţia de a nu rata această şansă! Cu certitudine este prima noastră oportunitate de a da un pic de strălucire oraşului nostru şi voi face toate eforturile să nu o ratăm! Urmează Masterplanul-ul pe turism, care este a doua noastră mare şansă de a ne transforma cu adevărat în oraş-staţiune, dar despre asta o să vă furnizez detaliile cu altă ocazie. Astăzi, vreau să vă ofer câteva informaţii despre al doilea proiect al nostru ce se numeşte „Modernizarea peisageră în zona centrală a staţiunii balneoclimatice Pucioasa”.

Ideea noastră a fost de a moderniza într-un fel destul de radical Parcul Central şi de a da o faţă nouă şi modernă zonei centrale a oraşului. Din păcate pentru zona centrală, ni s-a comunicat că reabilitarea trotuarelor pe DN71 nu este acceptată prin acest proiect. Mai mult, această porţiune face obiectul unui proiect pe POIM. Aşa că, în final, proiectul va avea ca obiectiv doar parcul şi DJ710 (str. Republicii – începând de la sensul giratoriu şi str. Cerealişti).

Ce se va întâmpla în parc? Pe scurt, vom reface aleile – ţinând cont de faptul că astăzi sunt restricţii privind încadrarea zonei construite într-un procent de maxim 10% din suprafaţa totală a parcului, creând o imagine modernă şi unitară a acestora, se va planta o vegetaţie variată, se va pune gazon, iar toate acestea vor avea instalaţii eficiente de irigat, mobilierul urban se va înlocui cu unul ce se va încadra perfect în peisajul nou creat, instalaţiile de iluminat vor fi foarte atractive şi eficiente, spaţiul de joacă va fi unul neconvenţional, dar foarte util pentru toate categoriile de vârstă, la fel şi zona de Fitness. Terenurile de sport vor trece şi ele printr-o transformare, mărindu-le utilitatea, iar vestiarele vor fi în sfârşit funcţionale la standardele actuale. Însă atracţia acestui parc vor fi, în opinia mea, fântânile arteziene iluminate de pe alei şi râul artificial amenajat peste cursul Văii negre (al cărui curs va fi regularizat, pe sub această construcţie)!

Mai departe, str. Republicii şi str. Cerealişti vor fi modernizate, ca o prelungire a parcului, cu acelaşi tip de piatră pentru trotuare, aceleaşi corpuri de iluminat, acelaşi mobilier stradal. În plus, pe str. Cerealişti vor apărea pentru prima oară trotuarele (unde nu este posibil va fi unul singur). Acesta este al doilea proiect al nostru pe AXA 7! Este un proiect făcut cu pasiune, cu dăruire, iar dacă şi dumneavoastră „ne ţineţi pumnii”, avem toate şansele să se transforme într-o reuşită”. A declarat primarul Constantin Ana. Oraşul Pucioasa va deveni cu adevărat o staţiune balneoclimaterică de interes naţional.