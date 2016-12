Parcul auto al LDP Dâmboviţa a fost suplimentat cu patru utilaje achiziţionate zilele acestea

Share This





















SC LDP SA Dâmboviţa de un an de zile face eforturi însemnate pentru înnoirea parcului auto. Şi fiindcă utilajele noi sunt prea scumpe, s-a ales varianta second hand. Parcul auto al societăţii comerciale Lucrări, Drumuri şi Poduri Dâmboviţa din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa s-a înnoit de luni,19 decembrie, cu alte patru utilaje care sunt de mare folos atât în sezonul rece, fiind folosite la activităţile de deszăpezire, dar şi în restul anului la activităţile desfăşurate de drumarii dâmboviţeni. Achiziţia celor patru utilaje a fost făcută de LDP Dâmboviţa şi se ridică la suma de 973.695,74 de lei. Au fost achiziţionate: Unimog cu toate dotările necesare, două autobasculante şi un buldoexcavator. Preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu şi vicepreşedintele Alexandru Oprea au susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia au spus că şi anul viitor se va continua acest program de achiziţionare de utilaje pentru îmbunătăţirea parcului auto de la LDP Dâmboviţa.

„Am reuşit să finalizăm procedurile de achiziţie publică la SC LDP Dâmboviţa SA pentru mai multe utilaje. Am făcut dotări în cuantum de 973.695,74 lei cu TVA. S-au achiziţionat următoarele mijloace: un autovehicul multifuncţional marca Mercedes Benz tip Unimog+ accesorii, două autobasculuante 8×4, buldoexcavator şi echipamente auxiliare pentru întreţinere drumuri vară-iarnă. Achiziţiile au fost derulate de către SC LDP Dâmboviţa SA. Vom continua anul viitor să cumpărăm şi alte utilaje necesare lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor judeţene. Mă refer la un utilaj care să sape şanţuri, la un utilaj complex care să asigure tăierea de vegetaţie. De asemenea, ne dorim să continuăm să îmbogăţim parcul de utilaje care este foarte vechi cu autobasculante, cu alte utilaje de construcţii care sunt absolut necesare”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

Preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu şi directorul LDP Dâmboviţa, Cristian Avanu au făcut o vizită de lucru în baza de la Comişani unde se aflau şi cele patru utilaje recent achiziţionate. LDP Dâmboviţa dispune de stocurile necesare de sare, nisip, material antiderapant şi carburat pentru a interveni în orice moment la acţiunile de deszăpezire.

„Aceste utilaje ne sunt de mare folos, mai ales acum în perioada de iarnă. Suntem pregătiţi să intervenim în orice moment. Vreau să vă spun că avem trei trasee pe care nu am reuşit să desemnăm un câştigător al licitaţiei pentru că nu s-a prezentat nimeni, dar noi vom asigura lucrările de deszăpezire şi pe aceste tronsoane”, a declarat directorul LDP Dâmboviţa, Cristian Avanu.

SC LDP SA Dâmboviţa are patru puncte de lucru în judeţ, acestea aflându-se în localităţile: Dragomireşti, Pucioasa, Comişani şi Malu cu Flori, ultimul deservind zona Gemenea – Pucheni – Văleni Dâmboviţa, funcţionând doar pe perioada iernii.