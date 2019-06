PĂRĂLUŢĂ, TITULARĂ ÎN EŞECUL CU SERBIA

Share This





















Reprezentativa feminină a României a încheiat stagiul de pregătire din această săptămână cu un amical împotriva Serbiei. Partida s-a desfăşurat la baza sportivă a naţionalei Serbiei de la Stara Pazova.

Tricolorele au pierdut cu 3-2 meciul, după ce au revenit de la 2-0 şi 3-1. Gazdele au deschis scorul repede, prin Poljak, iar o greşeală a defensivei noastre în prelungirile primei reprize ne-a trimis la vestiar cu două goluri primite.

A doua repriză a fost mult echilibrată, căpitanul naţionalei, Florentina Olar, micşorând diferenţa prin reuşita sa din minutul 52. Gazdele au înscris din nou, ducând scorul la 3-1, moment în care selecţionerul Mirel Albon a trimis în teren jucătoarele tinere. Iar mutarea sa dovedit a fi una inspirată, Ana Vlădulescu înscriind un gol superb din afara careului (74).

„A fost un test deosebit de util în care am încercat să punem în practică ce s-a lucrat la antrenamente şi în foarte multe momente ale jocului am reuşit acest lucru. Deşi este final de sezon, pe tot parcursul stagiului de pregătire antrenamentele au fost de o calitate foarte bună şi asta s-a văzut în meci, mai ales în repriza a doua.

Din păcate, iarăşi am avut jucătoare lipsă din cauza accidentărilor; pe lângă mai vechile accidentate – Giurgiu, Nagy şi Gered, în acest stagiu au lipsit Oprea, Vătaful şi Sandu, iar pe parcursul stagiului s-a accidentat şi Mihail. Îmbucurător este că jucătoarele tinere introduse pe parcursul reprizei a doua nu doar că s-au integrat, ci chiar au adus un plus în jocul echipei”, a declarat la finalul partidei selecţionerul României, Mirel Albon.

Serbia – România 3-2

Au marcat: Poljak (7), Mijatovii

(45+2), Bradic (68) / Olar (52),

Vlădulescu (74)

România: 1. Părăluţă (12. Câmpean 80)- 13. Ciolacu, 5. Meluţă (21. Mirea 74), 6. Ficzay,

3. Kuhle (15. Goder 46) – 14.

Herczeg, 8.Tărăşilă (20. Vlădulescu 60), 4. Bortan – 10. Voicu (17. Bălăceanu 60), 18. Duşa (16. Rognean 74), 11. Olarcpt. Antrenor: Mirel Albon

Lotul convocat de selecţionerul Mirel Albon pentru această acţiune:

Portari: Andreea Părăluţă (Levante UD), Sara Câmpean („U” Olimpia Cluj) Fundaşi: Alexandra Kuhnle (The College of William and Mary -Williamsburg, Virginia), Mihaela

Ciolacu („U” Olimpia Cluj), Teodora Meluţă („U” Olimpia Cluj), Maria Ficzay (Diosgyori VTK), BrigittaGoder (Gyor ETO) Mijlocaşi: Beatrice Tărăşilă („U” Olimpia Cluj), Ioana Bortan („U” Olimpia Cluj), Andrea Herzeg (Kungsbancka DFF), Ana Vlădulescu (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Roxana

Mirea („U” Olimpia Cluj),

Andreea Voicu (Apollon Ladies) Atacanţi: Florentina Olar (Fortuna Hjorring), Cosmina Duşa (Konak Beledyespor), Isabelle Mihail (Kent State University), Ioana Bălăceanu („U” Olimpia Cluj), Adina Rognean (Heniu Prundu Bârgăului)