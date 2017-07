PĂRĂLUŢĂ, PÂNĂ ÎN MINUTUL 60, NEACŞU, DIN MINUTUL 27 Cele două jucătoare de fotbal din Dâmboviţa au evoluat în amicalul primei reprezentative cu selecţionata Belarusului

Share This





















Naţionala feminină a disputat vineri, 28 iulie, prima partidă din cadrul Balaton Cup, competiţie anuală organizată de Federaţia Maghiară de Fotbal, în faţa selecţionatei similară a Belarusului. Adversara tricolorelor a câştigat cu 2-0 partida, în urma golurilor înscrise de Iulia Duben (45+3) şi Tatiana Markuşevskaia (84). Echipa de start a României a fost următoarea: Păraluţă (Kajtar ’60) – Bistrian (Gered 63), Bartalis, Goder, Barabasi – Herczeg (Boldeiu 60) – Săvescu (Cociuba „71), Răduc (Anca 66), Sandu, Mădălina Boroş (Neacşu ’27) – Obreja. Antrenor: Mirel Albon.

În celălalt meci disputat în cadrul competiţiei, Serbia a remizat cu Ungaria, scor 1-1, însă s-a calificat în finală după ce a câştigat la loviturile de departajare (5-4). Duminică, 29 iulie, de la ora 16:00, România a jucat finala mică împotriva Ungariei, pentru un loc pe podium, în vreme ce Belarus şi Serbia s-au confruntat începând cu ora 18:30 pentru câştigarea competiţiei.

Lotul convocat de selecţionerul României pentru Balaton Cup:

Portari: Andreea Părăluţă (Atletico Madrid / Spania), Linda Kajtar (Vasas Odorheiu Secuiesc); Fundaşi: Brigitta Goder (Gyori ETO FC / Ungaria), Barbara Bartalis (Tocksfors IF / Suedia), Erika Gered (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Kinga Barabasi (ASA Târgu Mureş), Nina Anca (CS Navobi Iaşi); Mijlocaşi: Andreea Herczeg (Tocksfors IF / Suedia), Iulia Săvescu (Universitatea Alexandria), Mădălina Boroş (ASA Târgu Mureş), Maria Neacşu (CSS Târgovişte), Nicole Piperea (New York Soccer Club / SUA), Elena Răduc (CS Navobi Iaşi), Claudia Bistri-an (CFR Timişoara), Bianca Sandu (Diosgyori VTK / Ungaria)

Atacanţi: Iuliana Obreja (Real Craiova), Ana Maria Boldeiu (Universitatea Alexandria), Alice Cociuba

(CS Ineu).

Naţionala feminină de fotbal a României a participat la competiţia găzduită de Ungaria fără multe dintre jucătoarele de bază, rămase la cluburi pentru debutul în noul sezon al UEFA Women’s Champions League.