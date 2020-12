Pandemia nu a stricat magia sărbătorilor de iarnă la Răzvad

Luna decembrie este poate perioada anului cea mai îndrăgită de copii, mai ales dacă ne gândim la dimineaţa în care aceştia vor găsi sub brad cadourile lui Moş Crăciun.

Chiar dacă vremurile sunt destul de dificile în contextual crizei COVID-19, care ne dă mari bătăi de cap iar restricţiile trebuie respectate cu sfinţenie, administraţia de la Răzvad a făcut tot posibilul ca Moş Crăciun să ajungă la preşcolarii şi şcolarii din comună.

Primarul Emanuel Spătaru şi viceprimarul Ionela Şerban au îndeplinit rolul de spiriduşi ai Moşului, mai ales că, la Răzvad, acest lucru a devenit o tradiţie, unde Moşul a venit negreşit în fiecare an. Cu tolba plină de fiecare dată, Moş Crăciun a împărţit cadouri tuturor copiilor de la grupa mică până la clasa a Vlll-a dar şi cadrelor didactice: „Deşi vremurile nu sunt tocmai bune, iar din punct de vedere financiar este foarte greu, am reuşit să-l aducem pe Moş Crăciun şi anul acesta, ca în fiecare an, pentru toţi copiii, de la grupa mică până la clasa a

VIII-a.

Aşteptăm cu speranţă şi încredere vremuri mai bune. Mulţumim, Moş Crăciun!”, a transmis primarul Emanuel Spătaru.

Moşul a ajuns şi în comuna Răzvad, încărcat cu peste 400 de cadouri. Toţi elevii şi preşcolarii din comuna dâmboviţeană Răzvad, au fost puşi pe lista copiilor cuminţi.

Prin vizita lui Moş Crăciun, s-a intrat în lumea magică a sărbătorilor de iarnă.